Despre Munții Bucegi circula o multitudine de legende. Cele mai cunoscute sunt legate de ansamblurile de stânci emblematice, dar este cea despre cărarea ireală, scrie lapensiuni.



Daca se merge pe Valea Jepilor Mici se poate ajunge in zona unde se petrece acest fenomen ciudat. Este vorba de o carare ce apare in mod bizar, dar nu exista in realitate. Se formeaza in anumite conditii, inca necunoscute, aparand paralel cu cararea adevarata.

Este mica, masurand in jur de aproximativ 20 de centimetri. Legenda spune că cel care se aventurează pe acolo și pășește pe lângă poteca adevărată ajunge să meargă pe cea ireală și dispare pentru totdeauna.



Deocamdata din partea specialistilor nu vine nicio explicatie, asa cum nu exista o explicatie clara nici in ceea ce priveste faptul ca pe varfurile Bucegilor au fost inregistrate niveluri mari ale radiatiilor.



Deasemenea in ciudateniile energetice ale Bucegilor se inscrie si existenta unor izvoare cu apa foarte pura. Undeva in preajma Lacului Scropoasa, se afla zona numita Sapte Izvoare unde in urma cercetarilor facute pe probe de apa recoltate de aici, s-a dovedit ca apa e atat de curata incat incarcatura de bacterii este zero. Lucru unic pe glob. Locului i se mai spune si "Zona nemuririi”, iar legendele vorbesc despre un sistem de tuneluri subterane, care circula pe sub munti si care dateaza din vremea dacilor.