Participanţii au utilizat un telefon smart destinat proiectului şi o aplicaţie intitulată „Cloudy with the chance of pain” (în traducere, „Cer înnorat, cu şansă de durere”).

Pacienţii care suferă de artrită susţin adesea că pot simţi în oase schimbările vremii, iar proiectul „Cloudy with the chance of pain” a fost pus la punct pentru a explora această legătură ciudată între vreme şi durere.

Participanţii care au descărcat aplicaţia au raportat zilnic despre starea de durere, activitatea fizică şi starea afectivă în care se află.

Rezultatele proiectului relevă că, din februarie până în aprilie, pe măsură ce vremea se încălzeşte şi este mai însorită, oamenii raportează mai puţine crize de durere, dar din aprilie până în iunie vremea se încălzeşte şi devine accentuat umedă, iar oamenii raportează că durerile s-au accentuat şi frecvenţa lor a crescut.

Cercetătorii au subliniat că orice legătură între vreme şi durere pare să fie cu mult mai complicată decât simple junghiuri şi crampe dureroase resimţite în articulaţiile obosite atunci când afară se răceşte.