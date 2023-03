Un șemineu electric are elemente deosebit de interesante, se potrivește în orice tip de decor, este ușor de instalat, nu scoate fum, nu necesită combustibil, oferă lumină și căldură. El reproduce o imagine a focului în mișcare și are rol decorativ adăugând și un plus de confort și căldură locuinței. Indiferent de mobilierul din locuință, un astfel de șemineu evocă o atmosferă romantică și creează o impresie deosebită și extrem de relaxantă de parcă ai sta în fața unui foc viu, dar care nu are flăcări reale și fum.

Înainte de a alege un șemineu electric trebuie stabilită locația acestuia și de analizat toate avantajele oferite de acesta. Producătorii oferă în general trei variante diferite de șeminee electrice, care se potrivesc în case și apartamente. Pot fi șeminee electrice de perete, șeminee electrice de colț și șeminee electrice care sunt plasate în mijlocul încăperii deci mult mai flexibile.

Despre ele se spune că pot imita un șemineu pe lemne de foc, deoarece au un design foarte interesant și arată destul de realist. Ca aspect, ele au stiluri diferite și se aleg în funcție de designul locuinței. Pot avea aspect rustic dacă sunt din lemn sau din piatră, aspect country dacă sunt realizate din lemn alb, sau un aspect modern dacă sunt în carcasă din oțel inoxidabil în culori de gri sau negru. Există și șeminee care au coloane și diferite ornamente decorative care imită teracota sau marmura și sunt în stil grecesc.

Comparativ cu un șemineu pe lemne, acesta electric oferă o serie de avantaje și anume:

Este ușor de instalat, nu necesită mult timp pentru asta și nici racordarea la un coș de fum

Nu are flăcări reale și nu funcționează cu lemne

Poate fi pornit și oprit doar printr-o apăsare de buton la telecomandă

Nu emite emisii directe de CO2 și nu produce funingine, cenușă, mizerie

Poate avea protecție la supraîncălzire – acest avantaj apare la foarte multe produse

Poate fi instalat și în apartamente închiriate, ceea ce nu se poate în cazul unui șemineu pe lemne

Permite reglarea căldurii în funcție de dorințe

Poate fi utilizat chiar și vara, pentru a crea o ambianță plăcută fără a emite căldură.

Despre aceste modele de șeminee electrice se spune că sunt economisitoare de energie, ele fiind cu funcționare LED. Majoritatea încălzesc foarte bine camera în care sunt poziționate pentru că au un încălzitor integrat. Acest lucru face ca șemineul să fie un înlocuitor bun pentru un alt sistem de încălzire.

În comparație cu alte sisteme de încălzire, un șemineu electric dispune de:

T e hnologie Revillusion® prin care flăcările sale pot fi mai mari și mai luminoase

Temporizator prin care se pot programa timpii de încălzire individuali, se poate alege o căldură confortabilă, se poate obține o imagine a focului în culori inspirate.

Șemineele electrice au iluminare cu LED, emit o căldură plăcută, sunt foarte confortabile și pot fi modele de perete sau incorporate. Prin intermediul lor se poate îmbunătăți atmosfera în locuință, de exemplu se poate avea un perete decorat mai frumos. Prin telecomandă și o simplă apăsare de buton acesta se pornește și astfel apare acea flacără, ce pare să strălucească în diferite culori și grade de luminozitate.