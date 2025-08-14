Lana, “ispita online” care face avere testând fidelitatea bărbaților: „E uimitor cât de repede cedează”

Metoda ei este simplă și directă: femeile îi trimit informații despre soții sau iubiții lor, iar Lana îi contactează discret, filtrând în mediul online pentru a vedea dacă aceștia cedează tentației. „Dacă partenerul rămâne indiferent, e un semn bun. Dacă nu, atunci clienta are răspunsul pe care îl căuta”, spune tânăra, citată de New York Post.

Pentru un astfel de „test de fidelitate”, Lana percepe tarife care pot ajunge la 5.000 de dolari. În doar câteva ore, poate trimite mesaje, iniția conversații și furniza capturi de ecran cu dovezile obținute. „Uneori e nevoie doar de un emoji și o poză, și deja primesc invitații de a ne întâlni în aceeași seară. E șocant cât de rapid unii bărbați își arată adevărata față”, mărturisește ea.

Deși este criticată pentru că „se amestecă” în relațiile altora, Lana susține că totul rămâne strict profesional: nu se întâlnește niciodată față în față cu bărbații vizați, iar fiecare pas este agreat în prealabil cu cliente. „Eu nu contactez pe nimeni fără motiv. Femeile vin la mine pentru că au nevoie de certitudine. Și, sincer, le înțeleg: și eu aș vrea să știu”, adaugă ea.

Povestea sa a devenit virală, iar cererile continuă să curgă, semn că, pentru unele cupluri, un „test de fidelitate” poate fi la fel de important ca orice altă dovadă din viața reală.