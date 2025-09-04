REGIMUL COMUNIST ÎI ANGAJA PE ARTIȘTI ÎN DIVERSE INSTITUȚII
În perioada comunistă, numeroși liber-profesioniști din domeniile artistice și sportive erau angajați, formal, în diverse instituții sau întreprinderi de stat. Fotbaliștii figurau pe ștatele de plată ale fabricilor, uzinelor sau ministerelor, așa cum era cazul celor de la Dinamo sau Steaua. De asemenea, interpreți de muzică ușoară și populară erau încadrați în diferite ansambluri artistice, finanțate tot de instituții ale statului.
Cele mai cunoscute sunt „Ciocârlia” – care aparține Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne – și „Doina” al Armatei.
Din ansamblul artistic „Ciocârlia” au făcut parte, de-a lungul deceniilor, artiști de renume precum Gheorghe Zamfir, Irina Loghin, Maria Ciobanu și Benone Sinulescu.
Din ansamblul artistic „Doina” au făcut parte, printre alții, Ludovic Spiess, Mădălina Manole, Petre Geambașu și Angela Ciochină.