"La mulți ani, Maria Ciobanu, prietenă și colegă de-o viață! Pentru că m-ați rugat să mai caut prin cufărul cu amintiri, vă ofer astăzi o poză cu mine și Maria, din 1964, când eram angajate la Ansamblul Ciocârlia. Eram îmbrăcate în uniforme militare, deoarece Ansamblul "Ciocârlia" ținea de Ministerul de Interne!" a scris Irina Loghin.

În perioada comunistă, numeroși liber-profesioniști din domeniile artistice și sportive erau angajați, formal, în diverse instituții sau întreprinderi de stat. Fotbaliștii figurau pe ștatele de plată ale fabricilor, uzinelor sau ministerelor, așa cum era cazul celor de la Dinamo sau Steaua. De asemenea, interpreți de muzică ușoară și populară erau încadrați în diferite ansambluri artistice, finanțate tot de instituții ale statului.

Cele mai cunoscute sunt „Ciocârlia” – care aparține Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne – și „Doina” al Armatei.

Din ansamblul artistic „Ciocârlia” au făcut parte, de-a lungul deceniilor, artiști de renume precum Gheorghe Zamfir, Irina Loghin, Maria Ciobanu și Benone Sinulescu.

Din ansamblul artistic „Doina” au făcut parte, printre alții, Ludovic Spiess, Mădălina Manole, Petre Geambașu și Angela Ciochină.