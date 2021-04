Filmul pentru televiziune realizat în 1991 - Khraniteli, bazat pe cartea „Frăția Inelului” scrisă de Tolkien, este singura adaptare a trilogiei sale Lord of the Rings făcută în Uniunea Sovietică, potrivit The Guardian.

Difuzat cu 10 ani înainte de lansarea primului episod al trilogiei lui Peter Jackson, filmul cu buget redus pare rupt din altă epocă: costumele și decorurile sunt rudimentare, „efectele speciale” sunt comice, iar multe dintre scene arată mai mult ca o producție de teatru decât un lung metraj.