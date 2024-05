Berbec

Din punct de vedere sentimental, lucrurile nu merg foarte bine pentru tine. Daca nu iti vei adapta conduita astel incat sa satisfaca dorintele partenerului, in curand vei ajunge la cutite cu acesta. Asadar, cuvantul de ordine al zilei este adaptabilitatea!

Taur

De dimineata o sa primesti o sarcina dificila din partea superiorului. Chiar daca nu esti pregatit/a pentru asa ceva, nu trebuie sa te ingrijorezi, pentru ca nu esti trimis/a singur/a la lupta! Ai alaturi cativa colegi care au mai multa experienta decat tine si trebuie sa le urmezi sfaturile!

Gemeni

In familie lucrurile sunt foarte linistite si ai parte in sfarsit de o atmosfera asa cum ai visat. Profita de aceasta perioada ca sa stabilesti planul de actiune pe mai departe! Chiar daca seara va fi putin mai agitata, nu va fi vorba de nimic special care sa te sperie!

Rac

Esti extrem de incordat/a si stresat/a! E nevoie sa uiti de griji si sa permiti lucrurilor sa curga in ritmul lor natural, fara o imixtiune din partea ta! Doar asa vei reusi sa te conectezi cu natura si cu persoanele din jur!

Leu

O duci mai bine din punct de vedere financiar dar asta nu inseamna ca poti sa cheltuiesti haotic, fara sa te consulti macar cu partenerul! E firesc sa existe discutii serioase intre voi daca nu sunteti pe aceeasi lungime de unda! Dialogul trebuie sa fie liantul, si nicidecum o metoda prin care sa dati curs reprosurilor!

Fecioară

Dupa o perioada extrem de facila, astazi o sa primesti extrem de multe sarcini la locul de munca. In plus, nu te simti deloc bine si acuzi dureri de cap ori abdominale. Trateaza-ti mai intai afectiunile si abia apoi concentreaza-te pe ce ai de rezolvat!

Balanță

Ziua aceasta va fi un roller-coaster emotional pentru tine. De dimineata te vei trezi cu fata la cearsaf si iti va parea ca totul e pe dos. Din aceasta cauza, te vei rasti la persoane nevinovate si vei oferi raspunsuri taioase. In schimb, seara vei fi total schimbat/a, mult mai amabil/a si agreabil/a!

Scorpion

Incearca sa iti pregatesti din timp sarcinile la locul de munca! Ai aceasta posibilitate, de a anticipa anumite miscari si daca o vei folosi in avantajul tau, vei avea doar de castigat! Superiorii tai sunt cu ochii pe tine astazi asa ca incearca sa fii la cel mai bun nivel al tau!

Săgetător

Ai mancat foarte mult in ultima perioada, fara sa faci macar un minim de miscare. Drept urmare, kilogramele incep sa apara iar asta te afecteaza destul de mult la nivel mental. Trebuie sa te lupti cu instinctul si sa urmezi sfaturile unui nutritionist! Chiar nu mai poti merge in aceeasi directie!

Capricorn

Dimineata vei primi o instiintare sau o adresa oficiala din partea unei institutii. Din pacate, nu e vorba de o veste prea buna ci mai degraba de o somatie, ori de o citatie. Daca e cazul, apeleaza la serviciile unui avocat specializat!

Vărsător

Vremea iti pune bete in roate in ultima perioada si pare ca interfereaza cu planurile tale. Totusi, nu te intrista prea tare, o sa ai ocazia sa iti pui in aplicare proiectul, cat de curand!

Pești

Daca esti implicat/a intr-o relatie indelungata, e firesc sa mai apara certuri. Totusi, nu e normal ca doar unul dintre voi sa cedeze, iar celalalt sa adopte o atitudine usor violenta! E clar, aveti amandoi aceleasi drepturi si obligatii, fara diferente!

