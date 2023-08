Horoscop special: Soarele în Fecioara 2023. La ce devin perfecte zodiile și cum le ajută sezonul Fecioarei?

Începând cu 23 august și până pe 22 septembrie, Soarele este în zodia Fecioara și o dată cu el ne mutăm din strălucirea solară și din energia curajoasă a Leului în energia mai practică, sensibilă și cu picioarele pe pământ a Fecioarei. Energia focului este înlocuită de cea telurică iar noi ieșim din lumina reflectoarelor puternice și întrăm intr-un mod de viață dominat de simplitate, ceea ce ne oferă un echilibru bun comparativ cu luxul Leului. Sezonul Fecioarei este unul pentru calm, organizare și aranjarea domeniilor viețîi ce au nevoie de o aplecare pe detalii că să fie puse la punct impecabil. Acum e momentul să îți setezi obiective eficiente pentru viitorul tău și care chiar și pot realiza.

O dată cu instalarea acestui nou sezon solar, s-ar putea simți că și cum dăm volumul mai încet, mult mai încet și exact asta se și întâmplă. Fecioara 2023 este un sezon mai pe mute, nu e strălucitor și ostentativ, dar e o perioada în care viață ne devine mult mai puțîn îmbâcsita și o vreme în care ne creăm noi rădăcini și rutine mai bune, avem grijă de corpurile noastre și de întreagă sănătate emoțională, mentală, fizică și spirituală.

Fecioara ne învață an după an când vine rândul sau de a fi "la putere" că a avea grijă de propria stare de bine este parte de baza din ecuația viețîi fiecăruia.

Fără un program ordonat și productiv zilnic, responsabil și practic, nu poți avea starea mentală pentru a-ți crea stabilitatea și prosperitatea pe care o dorești. Viață externă este o reflectare a celei interne și vice versă. Una nu poate există fără cealaltă, deci cheia pentru fericirea ta este asumarea răspunderii de a te iubi și îngriji – spune Fecioara. Acest mesaj ne este dat și de alte zodii, însă felul Fecioarei de a avea grijă de sine – ÎN TIMP CE este de folos oricui are nevoie de ea și mai și muncește aproape fără încetare – este deosebit și unic. Pentru toți cei care cunosc persoane născute în această zodie este deja cunoscut modelul lor de a iubi și a se iubi – practic, eficient, modest, organizat, pragmatic, mental, impecabil și simplu dar divin.

În afară de mintea să practică și felul sau de a fi de mare baza și încredere, Fecioara adoră să fie de folos și în serviciul altora. Așadar, sezonul Fecioarei 2023 este despre a fi acolo, prezent în viață celor pe care îi iubești cu gesturi practice și sincere, dar cel mai important despre a fi acolo pentru ține însuți. Fă din ține prioritatea ta numărul unu – iată mesajul principal al acestui sezon astral de o luna de zile.

Cuvintele cheie pentru noi în sezonul Soarelui în Fecioara 2023 sunt: organizare, rutină, sănătate, servire, ajutorare, detalii, perfecționism, simplitate, bunătate, critică.

Fecioara este un semn de Pământ – stabilă, motivată fizic, cu picioarele pe pământ și dornică să creeze siguranță în viață. Acest element este aproape în totalitate despre muncă iar Fecioara este una din cele mai muncitoare zodii existente. Dacă te lași condus natural de această energie, vei munci mai mult, cu mai mult drag și spor apoi vei primi recompense și aprecieri mai multe pentru muncă ta – exact cum procedează o Fecioara. Ea nu vrea laude și fanfare – este o zodie umilă și smerită ce vrea să fie cât mai de folos posibil.

Dacă Fecioara are tendința să judece sau critice ori să cicaleasca, ea de fapt dorește în inima să că totul să fie foarte bine pentru oamenii pe care îi iubește. Este important atât pentru cei născuți în Fecioara dar și pentru toți ceilalți care vor fi acum sub aceste caracteristici să își țînă sub control această tendința în următoarea luna pentru că vom fi tentați să găsim greșeli chiar și celor mai perfecte situații.