Berbec

Berbecii sunt puternici si au o personalitate magnetica. Lor le place sa detina controlul si saruta foarte bine. Nativii acestui semn sunt extrem de pasionali pentru o perioada scurta, fiind ideali pentru o partida incendiara si rapida intr-un loc interzis, de exemplu. Uneori, faptul ca nu au rabdare ii poate influenta negativ si la pat, creandu-le probleme in relatii. Daca ii prinzi, insa, in momentele cand ard de pasiune si dorinta, niciun alt iubit nu iti va oferi un astfel de extaz intr-un timp scurt.

Ca sa seduci un Berbec, trebuie sa renunti la timiditate. Arata-i ca ai creier, fii spontana si nu il lasa sa te citeasca ca pe o carte deschisa, pentru ca nimic nu il atrage mai mult pe un Berbec decat imprevizibilul.

Taur

Taurul este cel mai masculin dintre toate semnele astrologice, ceea ce il face sa aiba un apetit iesit din comun. Este foarte posibil ca acesta sa fie cea mai buna zodie la pat, deoarece are o rezistenta aparte si are nevoie de atingeri indelungate. Cu un Taur stii sigur ca partida va dura ore in sir, pentru ca va savura fiecare senzatie si nu se va grabi niciodata. El iti va acorda momente de neuitat si te va tine in priza toata noaptea.

Ca sa prinzi in mreje un Taur, fa-i multe cadouri si stimuleaza-l cu ajutorul unor parfumuri seducatare si cu o piele fina, ca matasea, deoarece el este foarte influentat de simtul tactil. Citește continuarea.