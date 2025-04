Sobolan

Programeaza intalnirile de afaceri la inceputul saptamanii. Ai mai multa energie si astrele sunt favorabile depasirii concurentei. Fii cu ochii pe oportunitati. Weekend-ul rezerva-l romantismului. Mai ai nevoie si de momente relaxante si pasionale in viata. Nu este exclus ca duminica sa ai o iesire glamour cu partenerul.

Bivol

Pregateste-te pentru un joc al puterii. Castigi “batalia” mentinandu-ti calmul. Fa un pas in spate, vezi unde gresesc ceilalti si invata din greselile lor. Romantismul este in aer toata saptamana. Vineri si sambata se anunta zile picante din acest punct de vedere. Lasa-te purtat de aripile iubirii. Universul iti ofera o saptamana memorabila.

Tigru

Ai putea intalni obstacole in calea ta, insa calea compromisului poate fi de bun augur. “Dragostea pluteste in aer” de miercuri in colo. Cuplurie se vor simti apropiate din ce in ce mai mult, iar weekend-ul se anunta plin de viata. Daca esti singur, iesi din rutina si distreaza-te.

Iepure

Saptamana se anunta de bun augur pentru afaceri. Totusi, nu ingora partenerul de cuplu. Ai nevoie si de afectiune si romantism in viata ta. In weekend, asteapta-te la intalniri calduroase cu familia, prietenii. Poate ai ceva de sarbatorit? Daca esti singur, alege-ti cu atentie potentialii parteneri.

Dragon

Acesta este un moment de referinta in care ar trebui sa contempli obiectivele personale si profesionale pe care doresti sa le atingi in perioada urmatoare. Tendinta este sa te concentrezi pe copaci, nu pe padure, insa trebuie sa ai si o imagine de ansamblu asupra ceea ce se intampla in viata ta. Este un bun moment sa faci planuri, analize si sa poti merge inainte dupa ce trece aceasta situatie.

Sarpe

Te poti simti plictisit si sa ai iesiri rebele, insa nu-ti sta in fire sa fii irrational. Pune-ti lucrurile in ordine, aranejaza-ti prioritatile si mergi inainte. Vei depasi si acest moment si vei putea sa iti satisfaci pofta de aventura. Profita de faptul ca esti alaturi de partener si petrece mai multe momente romantice. Vei scapa rapid de plictiseala.

Cal

Daca inca lucrezi, vei primi tot suportul necesar de la echipa ta, in special de la superiori. Se anunta posibile suplimentari ale veniturilor. In plan amoros, ai toate sansele sa petreci mai multe momente romantice alaturi de partner. Daca esti singur, nu te angaja online in discutii cu persoane agresive.

Capra / Oaie

Ti se poate parea ca lucrurile merg foarte incet. Dar priveste partea buna a lucrurilor. Merg inainte, nu dau inapoi. Este posibil sa apelezi la un mentor sau o persoana specializata pentru a obtine informatiile de care ai nevoie intr-o anumita situatie. Profita de aceste momente si odihneste-te mai mult. Iti va prinde bine sa te reincarci energetic.

Maimuta

Atentie la modul in care iti cheltui banii. Fa-ti un buget strict si tine-te de el. Daca inca lucrezi, pune-ti in valoare talentele organizationale, îndeamnă astrologii Sfatul Părinților. Motiveaza-ti colegii, incurajeaza-i si fii alaturi de ei. Iti va prinde bine cand totul va reveni la normal. In plan amoros, profita de timpul petrecut impreuna pentru a-i arata partenerului ce simti pentru el.

Cocos

Te poti simti inhibat si neincrezator, mai ales la inceputul saptamanii. Actiunile tale sunt timide si rezervate, iar oamenii din jurul tau sunt insisenti si au multe solicitari. Din fericire, weekend-ul mai calmeaza atmosfera si iti da ocazia sa te relaxezi. Daca esti singur, nu sunt excluse aventuri romantice.

Caine

Saptamana incepe sub puternica influenta a celor din jurul tau. Simturile lor iti depasesc logica si esti putin confuz. Lucrurile se mai clarifica spre mijlocul saptamanii si poti lua decizii corecte. Zona romantica cunoaste o imbunatatire semnificativa spre sfarsitul saptamanii. Daca esti singur, pastreaza-ti calmul si foloseste-ti sarmul pentru a cuceri persoana pe care ai pus ochii.

Mistret

Saptamana poate incepe cu o intalnire romantica. Te simti vrajit si in al noualea cer. Mijlocul saptamanii este ideal pentru afaceri, deci profita sa-ti stabilesti intalnirile de miercuri incolo. Weekend-ul iti poate aduce satisfactia unor rezultate profesionale deseobite. Vestile bune apar de vineri incolo.

