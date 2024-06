BERBEC

Sfarsitul de saptamana va fi mai agitat decat de obicei si din aceasta cauza, trebuie sa fii atent/a in mai multe directii simultan. Daca te vei simti cumva depasit/a, nu ezita sa ceri sprijin la colegi ori la rude/prieteni! Chiar nu trebuie sa duci toata presiunea pe umerii tai!

TAUR

Esti extrem de suparat/a pe atitudinea partenerului tau si obiectiv vorbind, ai toate motivele sa iti exprimi nemultumirea! Daca cel de langa tine s-a transformat enorm si nu mai este cel pe care il stiai, nu te sfii sa iei o decizie transanta! Mai bine suferi putin acum, decat sa te chinui o viata intreaga!

GEMENI

Weekend-ul acesta se anunta a fi extrem de distractiv pentru tine si familie. Din fericire, vei gasi cateva activitati extrem de interesante si vei reusi sa readuci zambetul pe buzele rudelor tale! Tine-o tot asa!

RAC

Vei fi supus/a in aceste doua zile unui veritabil interogatoriu din partea jumatatii tale. Daca esti convins/a ca nu ai facut nimic gresit, incearca sa iti impui punctul de vedere! Totusi, nu exagera cu justificarile pentru ca facand acest lucru, transmiti ca esti in realitate vinovat/a de lucrul de care esti acuzat/a!

LEU

Daca sambata o sa primesti vizita unei persoane dragi, e firesc sa depui tot efortul pentru a fi o gazda excelenta. Nu te ingrijora daca vei rata anumite activitati planificate, o sa poti recupera duminica!

FECIOARA

Starea ta de sanatate este in continuare subreda asa ca nu trebuie sa iti fortezi organismul sub nicio forma. Evita deplasarile inutile si spatiile aglomerate! In epoca digitala, majoritatea problemelor se pot solutiona on-line din confortul locuintei!

BALANTA

Dispui de mult timp liber si de aceea, ai putea sa iti indrepti atentia catre hobby-urile tale. Chiar daca respectivele activitati presupun o cheltuiala suplimentara, nu trebuie sa dai inapoi! Din cand in cand, meriti cate un moment de rasfat!

SCORPION

O discutie purtata in aceste doua zile cu o persoana importanta te va lasa mut/a de uimire. Practic, vei descoperi ca in interiorul companiei in care lucrezi, exista un informator/o cartita. Totusi, nu trebuie sa actionezi pe baza banuielilor ci doar cand esti 100% convins/a!

SAGETATOR

Problemele financiare cu care te confrunti par a nu se mai termina vreodata. Totusi, nu trebuie inca sa iti plangi de mila ori sa ceri imprumuturi in stanga si in dreapta! Inarmeaza-te cu rabdare, timpul le va rezolva pe toate!

CAPRICORN

Desi va incepe destul de greoi pentru tine, pana la urma acest sfarsit de saptamana se va dovedi a fi extrem de productiv! Continua ceea ce faci si nu permite nimanui sa iti deturneze atentia! Traversezi o perioada excelenta si trebuie sa profiti de ea!

VARSATOR

Simti ca nu mai gasesti intelegere la partenerul tau de viata? De ce nu porti o discutie sincera cu acesta? Poate ca nu este manat de intentii rele ci din contra, are o problema care il roade pe dinauntru, dar nu vrea sa ti-o impartaseasca ca sa te protejeze! Nu uitati, dialogul este solutia pentru orice neintelegere!

PESTI

Vei primi o oferta avantajoasa la finalul acestei saptamani dar nu trebuie sa te grabesti cu un raspuns final! Apleaca-te cu atentie asupra ei si cauta-i dedesubturile, facand acest lucru vei evita micile neplaceri ascunse!

Sursă text: Eva.ro