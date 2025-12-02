Horoscop miercuri, 3 decembrie

Berbec

Iubire - Nu mizați pe fler și intuiție dacă aveți de gând să luați decizii radicale în privința relației. Discutați cu părinții chestiunea.

Sănătate - Orice răceală aduce complicații acelora care suferă de sinuzită cronică.

Bani - O zi cu eventuale negocieri dificile privitor la obținerea unui împrumut, a sponsorizării sau a altor avantaje.

Taur

Iubire - Situația familială se îmbunătățește simțitor, numai că sunteți datori să mențineți starea de armonie.

Sănătate - Aveți o perioadă în care vă resimțiți după starea de rău care v-a slăbit. Nu e timp însă de convalescență pentru că trebuie să aveți grijă de copii.

Bani - Vi se propune o schimbare de funcție care v-ar avantaja, adică ați avea mai mult timp liber, dar banii ar fi mai puțini.

Gemeni

Iubire - Să repetați aceleași tipare de relaționare nu schimbă rezultatul. Adoptați o altă metodă de comunicare a nemulțumirilor.

Sănătate - Cereți favoruri de la prieteni și mergeți la un club cu ei. Împreună, puneți un plan la cale.

Bani - Depășiți puțin linia de la card și limita de buget.Important e să nu vă învinovățiți.

