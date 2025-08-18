Berbec

Iubire - Schimbați comportamentul, atitudinea față de relații în așa fel încât să rămâneți cu oameni de calitate în jur.

Sănătate - Puteți fi neliniștit, contrariat de lipsa de rezultate ale unor remedii încercate. Sfătuiți-vă cu partenerul.

Bani - Sunteți prins între a face cum considerați și a proceda cum sunt indicațiile superiorilor. Important e să rezolvați problema.

Taur

Iubire - Vă puteţi iluziona şi face planuri bazate pe scenarii din imaginaţie. Verificaţi şi clarificaţi cu anturajul, mai ales cu persoana care-ți place.

Sănătate - Vreţi să staţi mai mult în natură,să vă încărcaţi prin a petrece timp cu cei apropiaţi.

Bani - Câştigul semnificativ provine din popriile talente şi idei. Nu vă bazaţi pe ajutorul celor din jur acum.

Gemeni

Iubire - Căutați să vă înconjurați de cei cu care să purtați discuții mai principiale, legate de credință și sisteme de valori.

Sănătate - Găsiți soluții eficiente în metode alternative-meditație, tratamente homeopatice.

Bani - Vă bucurați de apreciere și recunoaștere concretă a efortului depus la locul de muncă.

Rac

Iubire - Intenţiile altora par a fi corecte, dar vi se oferă sprijin aşa cum nu vă imaginaţi.

Sănătate - Regimul de hidratare şi zona lombară sunt puncte vulnerabile. Evitaţi suprasolicitarea.

Bani - Aveţi nevoie de un plan şi o viziune, dar şi de un impuls de la partener. Fiţi clari în solicitări şi în sumele disponibile!

Leu

Iubire - Prietenii vă pot prezenta persoane noi și interesante. Fiți optimist și deschis, fără prea multe așteptări!

Bani - Vă concentrați greu asupra unei singure sarcini. Toată lumea pare că are nevoie să fie ajutată de dumneavoastră cu ceva.

Sănătate - Când raportați informațiile din auzite la propriile nevoi, e indicat să adaptați și nu să schimbați complet schema de tratament.

Fecioara

Iubire - Doar aveţi impresia că vă comportaţi matur. Partenerul însă va răspunde maliţios dacă nu se face cum vrea el.

Sănătate - Ignoraţi activităţi sau persoane care vi se plâng şi vă consumă din energie. Ieşiţi singur la alergat în parc.

Bani - Ceilalţi găsesc metode de a exploata resurse pe care nu prea le conştientizaţi. Fiţi mai atent la exemplele din jur.

Balanța

Iubire - Simțiți din plin greutatea asumării unor responsabilități pe care le implică o relație matură. Discutați cu partenerul.

Sănătate - Carbohidrații care vă dau energie brusc și vă accelerează metabolismul, doar momentan, trebuie evitați.

Bani - Discuțiile telefonice pentru a remedia unele erori bancare, deschiderea și plata facturilor vă ocupă destul timp.

Scorpion

Iubire - Întrebați și chiar incitați puțin până obțineți o imagine mai clară a situației în care se află relația.

Sănătate - Puneți-vă pe primul loc. Îndreptați-vă către locurile preferate atât pentru masă, cât și pentru mișcare.

Bani - Superiorii știu să vă exploateze abilitățile, iar voi sunteți eficient și productiv.

Săgetător

Iubire - Primiți cu brațele deschise persoanele noi, fiți optimist și acționați după cum vă dictează intuiția

Sănătate - Ieșirile sau răbufnirile emoționale sunt un semnal că vi se cere readaptarea la schimbările prin care ați trecut.

Bani - Atenție la tendința către speculații! Pot exista consecințe grele și pierderi ulterioare.

Capricorn

Iubire - S-ar putea ca cine v-a fost partener, să vă devină dușman.

Sănătate - E util un jurnal alimentar. Luați în calcul planificarea meniului din timp, pe mai multe zile.

Bani - Mai bine să faceți o parte din sarcini chiar într-un ritm încetinit, decât să nu avansați deloc. Mențineți concentrarea.

Vărsător

Iubire - Drumuri, convorbiri, rulaj mental destul pentru azi! Ajutați-vă de tehnologie și de mijloace moderne.

Sănătate - Chestiunile de familie preiau controlul și atmosfera de acasă vă influențează puternic dispoziția.

Bani - Vă faceți ușor noi legături și cunoștințe care pot deveni ulterior potențiali colaboratori profesionali.

Pești

Iubire - Multe din lucrurile care vă preocupă au mai apărut în trecut. Recunoașteți tiparul și exprimați-vă trăirile.

Sănătate - Orice gând negativ se reflectă în probleme ale corpului fizic.

Bani - Efortul este direcționat către direcții multiple. Jonglați cu programul, dar faceți și pauze.

