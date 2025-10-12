Umiditatea: principalul dușman al mașinii de spălat

Baia este, prin natura sa, cea mai umedă cameră dintr-o locuință, iar expunerea continuă la vapori și condens accelerează coroziunea componentelor interne ale mașinii. Tamburul, circuitele electronice și garniturile sunt afectate treptat, iar durata de viață a aparatului poate fi semnificativ redusă. În plus, mirosul de metal umed sau plastic încălzit este deseori primul semn al degradării, care însă se produce lent și invizibil, punând în pericol funcționalitatea pe termen lung.

Problemele de spațiu și ventilație

După fiecare ciclu de spălare, ușa și sertarul pentru detergent trebuie lăsate deschise pentru a preveni mucegaiul. Într-o baie mică, acest lucru poate crea disconfort și blocaje de spațiu, iar mirosul de rufe umede se poate acumula rapid într-un mediu deja saturat de umiditate. Astfel, confortul și igiena camerei sunt serios afectate.

Riscurile electrice: pericol real

Un alt motiv important pentru care specialiștii recomandă evitarea băii este riscul de electrocutare. Într-o cameră umedă, utilizarea aparatelor electrice necesită respectarea strictă a standardelor de siguranță. Orice contact accidental cu apa poate provoca scurtcircuite sau accidente grave, mai ales dacă aparatul este folosit în timp ce cineva face duș sau baie. Experții subliniază că protecția prin prize speciale și distanțe minime față de sursele de apă este obligatorie, dar chiar și așa, riscurile nu dispar complet.

Alternative sigure

Cea mai sigură soluție rămâne amplasarea mașinii de spălat într-o bucătărie bine ventilată sau într-un spațiu dedicat, precum o cămară tehnică sau o spălătorie. Aceste locații oferă ventilație naturală, distanțe adecvate față de sursele de apă și prize conforme cu standardele.

Pentru a preveni vibrațiile pe podeaua de gresie, se recomandă folosirea unui covoraș antiderapant sau a tampoanelor de cauciuc. În plus, plasarea aparatului la o distanță de cel puțin 5-10 cm de perete asigură circulația aerului și protecție împotriva supraîncălzirii motorului.

Ce măsuri să luați dacă baia este singura opțiune

Dacă spațiul nu permite altă amplasare, este esențială o ventilație eficientă, de preferință printr-un ventilator de extracție performant, și protecție împotriva stropirii directe. De asemenea, evitarea prelungitoarelor și instalarea unei prize dedicate, cu protecție la umezeală, sunt absolut necesare.

Mașinile cu încărcare frontală sunt mai practice în spații restrânse, iar întreținerea regulată — curățarea garniturilor și lăsarea ușii deschise după spălare — contribuie la prevenirea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Consultarea unui electrician profesionist pentru verificarea instalației electrice completează măsurile de siguranță.

Deși instalarea mașinii de spălat în baie nu este interzisă, aceasta nu este recomandată din perspectiva durabilității aparatului și a siguranței locuinței. Alegerea unui spațiu mai uscat și bine ventilat, fie că este vorba de bucătărie sau o spălătorie dedicată, poate preveni defecțiuni premature și accidente, oferind un confort sporit și o utilizare optimă pe termen lung.

Sursă tex: Click.ro