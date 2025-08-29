De ce au devenit atât de populare

Secretul succesului constă în echilibrul dintre gustul familiar al gogoșilor clasice și nota aparte dată de cidrul de mere. Aluatul pufos este umplut cu mere aromate și pudră de cidru, apoi copt până devine auriu. La final, fiecare gogoașă este unsă cu unt și trecută printr-un amestec de zahăr și scorțișoară, obținând un desert dulce-acrișor, reconfortant și perfect pentru zilele reci.

Ingrediente necesare

Conform site-ului All Recipes, pentru 12 gogoși sunt necesare:

1 pachet de rulouri hawaiene (12 bucăți)

1 cană de umplutură pentru plăcintă cu mere

2 plicuri (20 g) mix pudră pentru băutură cu cidru de mere

5 linguri de unt, împărțite

1/2 cană de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

Cum se prepară

Rețeta este rapidă și simplă – tot procesul durează aproximativ 30 de minute. Rulourile se desfac, se umplu cu compoziția de mere și pudră de cidru, apoi se dau la cuptor pentru 12–14 minute, până capătă o crustă aurie. La final, gogoșile se ung cu unt topit și se tăvălesc prin zahăr cu scorțișoară. Rezultatul? Un desert care aduce aminte de gogoșile servite la târgurile de toamnă, dar într-o variantă mai sănătoasă, fără prăjire în ulei.

Simplitatea preparării, ingredientele accesibile și aroma inconfundabilă au transformat aceste gogoși într-un adevărat trend culinar. Bloguri, pagini de lifestyle și utilizatori de social media din întreaga lume au preluat rețeta, declarând-o desertul-vedetă al începutului de toamnă.

Desertul perfect pentru serile de sezon

Fie că sunt pregătite pentru o seară în familie sau servite la o întâlnire cu prietenii, gogoșile cu cidru de mere surprind prin gust și evocă instantaneu atmosfera caldă a toamnei. Un desert simplu, dar cu efect garantat: aroma sezonului într-o singură mușcătură.