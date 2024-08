Oboseala poate provoca o stare de confuzie în gândire, crește sensibilitatea la durere și poate amplifică problemele digestive. Problemele de vedere sunt, de asemenea, un posibil efect secundar, precum și amețelile, somnul obositor și chiar o susceptibilitate crescută la boli. Chiar și pielea uscată poate fi un semn de oboseală. Dacă prezintă toate aceste simptome sau unele dintre ele, verifică dacă faci greșelile de mai jos.



LIPSA MIȘCĂRII FIZICE



Specialiștii sunt de acord că absența exercițiilor fizice poate provoca oboseală, pentru că întreg sistemul muscular și apoi organele își pierd „antrenamentul". Această lipsă de formă poate provoca să ne simțim slăbit și deprimați.



POSTURA CORPORALĂ INCORECTĂ



Dacă stai la birou cocoșat, cu umerii lăsați și coloana vertebrală încovoiată, cel mai probabil în timp vei avea probleme. O postură greșită și absența oricărei mișcări, măcar de ridicare în picioare la anumite intervale de timp, va duce la restricționarea fluxul sangvin, ceea ce poate provocă oboseala. Evident, problemele se vor amplifica dacă este afectată coloana vertebrală.



EXCESUL DE CARBOHISTRAȚI



Carbohidrații sunt alimentul „energetic”, dar avem de fapt nevoie de un echilibru sănătos al tuturor celor trei macronutrienți – proteine, grăsimi și carbohidrați – pentru a evita oboseala.



Proteina este o componentă importantă a dietei, deoarece ne ajută să menținem mușchii și forța necesare pentru a ne desfășura activitățile zilnice. De asemenea, ajută la reducerea concentrației de zahăr din sânge, care este o cauză comună a letargiei.



ACTIVITATE SEXUALĂ DEFICITARĂ



Dacă nu vă amintiți ultima dată când ați avut activitate sexuală, este cazul să corelați această situație de eventuala stare de oboseală. Lipsa intimității sexuale merge mână în mână cu oboseala, afirmă un specialist britanic. Hormoni precum prolactina și oxitocina, care sunt eliberați în timpul sexului, ajută la un somn odihnitor. De asemenea, o scădere a testosteronului pentru bărbați poate crește, de asemenea, oboseala fizică și mentală, scrie The Sun.



PREA MULTE BĂUTURI CARBOGAZOASE



Băuturile gazoase, dulciurile, pâinea, prăjiturile și cerealele rafinate pentru micul dejun ar putea să vă ofere acel impuls de energie atât de necesar dintr-o cantitate atât de mare de zahăr - dar acea energie nu durează mult. „Consumul de alimente cu indice glicemic ridicat duce la o creștere rapidă a nivelului de glucoză din sânge, oferind o explozie de energie”, spune un specialist citat de The Sun.



„În urma creșterii rapide a zahărului din sânge, are loc o scădere bruscă ulterioară, ducând în cele din urmă la epuizare”.