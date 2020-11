eMAG Black Friday 2020 - Ghidul de care ai nevoie. Tot ce trebuie să știi

eMAG Black Friday – Evenimentul de comert online al anului vine si cu un ghid foarte interesant de la eMAG. Va spune si voua care sunt principalele sfaturi de cumparaturi ce vin direct de la magazinul online.

eMAG Black Friday 2020 – Ofertele din promotie pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului pe care il gasiti la URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2020 – eMAG a emis un ghid foarte util pentru toti cei care vor sa faca cumparaturi de cel mai mare eveniment comercial al intregului an. Va prezentam si noi pe scurt principalele sfaturi pe care le ofera chiar cei de la eMAG clientilor care vor sa faca cumparaturi in ziua de Black Friday.

eMAG Black Friday 2020 – Cand incepe Black Friday

Ce de la eMAG nu au anuntat oficial in niciun an la ce ora exact va incepe promotia, insa toti stim ca este vorba de vineri dimineata, 13 noiembrie, si probabil in jurul orei 7. Black Friday este evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscut si drept Vinerea Neagra.

Printre produsele care se regasesc in oferta de Black Friday in Romania se numara foarte multe oferte de televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria de Fashion dar si articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire persoanal pentru adulti si copii, mobila, jucarii si anvelope.

Black Friday la eMAG inseamna reduceri si de la partenerii din Marketplace. Ca sa te conectezi a ofertele Black Friday 2020, cei de la eMAG recomanda abonarea la newsletterul oficial pentru a fi la curent cu toate noutatile, reducerile si produsele vedeta din cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului.

eMAG Black Friday 2020 – Ce informatii trebuie sa stii de Black Friday

Cei de la eMAG, asa cum era firesc, ne recomanda sa avem aplicatia instalat si actualizata cu cea mai recenta versiune disponibila, dar si toate datele respectiv adresele de livrare completate in contul de client.

Pentru o plata extrem de rapida, un alt sfat este sa salvati cardul bancar in contul de client eMAG si astfel de Black Friday sa puteti achita comenzile in deplina siguranta si foarte repede.

Dupa plasarea comenzii in ziua respectiva, produsele selectate sunt rezervate automat, asa ca nu trebuie sa iti mai faci griji, iar livrarea se face in showroom sau prin curier sau chiar la un oficiu postal, dupa cum alegi tu la finalizarea comenzii.

eMAG Black Friday 2020 – Recordurile au devenit traditie de Black Friday

Black Friday la eMAG marcheaza o serie de premiere in fiecare an, dupa cum v-am spus si noi in nenumaratele articole. Pentru Black Friday 2017 au fost peste 2 milioane de produse la reducere, iar clientii au avut la dispozitie si oferte speciale pentru vinerea neagra de la mai mult de 4000 de parteneri din MarketPlace. Anul acesta, în 2020, vor fi peste 4-5 milioane de produse la reducere.

Vizitatorii au putut alege de la electrocasnice, telefoane mobile, produse pentru casa si copii, imbracaminte si incaltaminte, pana la vouchere pentru bilete de avion, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice si de servicii medicale, toate cu reduceri extrem de atractve.

Cele mai cautate produse au fost cele din categoriile pentru casa, electrocasnice mici, telefoane, produse pentru ingrijire personala si fashion. In secunda de aur de pe eMAG in cadrul evenimentului Black Friday de anul trecut au fost inregistrate sute de comenzi, iar in minutul de aur au fost inregistrate peste 4000 de comenzi.

Lista reducerilor eMAG de Black Friday 2020 pe care le știm deja:

1. Televizor Samsung, 108 cm, Smart, 4k Ultra HD, LED, Clasa A - 999 lei (preț special de Black Friday)

2. Mașină de spălat rufe Samsung Add-Wash, 7 kg, 1400 RPM, Motor Digital Inverter - 999 lei

3. Saltea Active Plus Comfort Memory Cool Gel, Ted, husă antibacteriană, 160x200 cm - 399 lei

4. Scaun de birou ergonomic Kring Fit, Mesh Negru - 149 lei

5. Telefon mobil Oppo A12, Dual SIM, 32GB, 4G, Black - 199 lei

6. Ceas de damă Fossil ES3712 - 219 lei

7. Laptop ASUS X543MA cu procesor Intel® Celeron® N4000 până la 2.60 GHz, 15.6", HD, 4GB, 500GB - 799 lei

8. Televizor LED Star-Light, 100 cm, Full HD - 449 lei

9. Jack Daniel\"s Whiskey 0.7l - 49 lei

10. Apă de Toaletă pentru femei Dolce & Gabbana Light Blue,100ml - 99 lei

11. Apă de Toaletă pentru bărbați, Hugo Boss The Scent, 100 ml - 99 lei

12. Set de tigăi, 6 piese, Tefal Ingenio Elegance - 149 lei.

Black Friday la eMAG in anii trecuți

Clientii au avut parte de surprinze interesante de 10 ani încoace, din 2011 în 2020, atunci cand au putut cumpara de pe eMAG chiar si diamante, bilete la festivaluri de muzica, precum si pachete de energie pentru consumatorii casnici. 1000 de pachete de furnizare de energie electrica au fost incluse in oferta, cu primele 6 luni gratuite, in parteneriat cu eon energie romania.

Cum a fost în 2019

Iată ce nebunie a fost anul trecut, când realitatea.net a ținut un live text al reducerilor, așa cum v-am obișnuit:

15 noiembrie 2019, ora 8 - se epuizează marile reduceri de Black Friday 2019 la eMAG, dar tot rămân super oferte absolut de neratat. Le găsiți AICI.

1. Televizor LED Smart Samsung 80 cm, 4k Ultra HD - Preț eMAG 999 lei

2. Mașină de spălat rufe Slim Arctic 6 kg, 1000 rpm, clasa A+++, Steam Clean - Preț eMAG de Black Friday 2019 - 499 lei.

3. Combină frigorifică Arctic 262 litri, A+, 599 lei la eMAG de Black Friday 2019.

4. Laptop Lenovo Ideapad S145-15 AST. AMD A4 9125 pana la 2,60 GHz, 15,6 inch, 4 GB, 128 GB SSD, AMD Radeon R 3 Graphics. Preț eMAG de doar 499 lei.

5. Telefon Huawei P30 Lite. Dual SIM, 128 GB, 4G, preț eMAG Black Friday 2019 de 799 lei.

6. Anvelopă de iarnă Tigar Winter - 99 lei la eMAG de Black Friday.

7. Set gătit Blaumann Gourmet Line, 13 piese, 99 lei.

Aceste oferte / reduceri eMAG de Black Friday sunt disponibile AICI.

8. Expressor automat Philips EP3510/00, 15 bari, 1,8 l, sistem Aqua Clean, sistem de spumare a laptelui, 5 setari intensitate, optiune cafea măcinată - 999 de lei la eMAG doar cu super oferta de Black Friday 2019.

9. Scutece Pampers Active Baby XXL Box, marimea 4, 9-14 kg, 174 de bucăți la prețul special eMAG Black Friday 2019 de 99 lei.

10. Telefon Apple iPhone 7, 32 GB, Silver la doar 1599 lei de Black Friday 2019 eMAG.

11. Telefon Samsung Galaxy A30s, duam SIM, 64 GB, 4G, Black la preț special eMAG Vinerea Neagră de 949 lei.

12. Telefon OnePlus 7 Pro, dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 4G, Mirror Gray - 2999 lei în promoția eMAG Black Friday 2019.

13. Telefon Samsung Galaxy A10, 32 GB, 4G, Card 32 GB inclus - doar 199 lei la eMAG Black Friday!!

14. Telefon Huawei P Smart 2019, 64 GB, 4G, Aurora Blue - 679 lei la eMAG de Black Friday 2019.

15. Telefon Apple iPhone XS - 64 GB - 3999 lei la eMAG de Black Friday 2019.

16. Telefon Nokia 7.2, 128 GB, 6GB RAM, 4G, dual SIM - doar 1299 lei de Black Friday 2019 eMAG.ro.

17. Telefon Samsung Galaxy A40, dual SIM, 64 GB, Blue - la doar 749 lei.

Aceste oferte / reduceri eMAG de Black Friday 2019 sunt disponibile AICI.

18. Telefon Xiaomi Redmi 7A, dual SIM, 32 GB. 4G, Matte Black - 379 lei la eMAG de Black Friday 2019.

19. Telefon Samsung Galaxy Note 10 Plus, dual SIM, 256 GB, 12 GB RAM, 4G, Aura Black - preț Black Friday 2019 la eMAG de 3499 lei.

20. Telefon Huawei P20, dual SIM, 64 GB, 4G - 1399 lei la eMAG de Black Friday 2019.

21. Telefon Apple iPhone XS Max, 64 GB, preț de doar 4599 lei la eMAG de Black Friday 2019.

22. Televizor LED Star Light, 80 cm, HD, 32DM3501, 299 lei la eMAG de Vinerea Neagră 2019.

23. Televizor OLED Smart LG, 139 cm, 4K Ultra HD, 3499 lei, prețul minim al produsului la eMAG, doar de Black Friday 2019.

24. Telvizor OLED Smart LG, 190 cm, 4K Ultra HD. Prețul de doar 3499 lei la eMAG de Black Friday 2019.

25. Televizor LED Horizon 109 cm, Full HD, doar 499 de lei de Black Friday la eMAG.ro.

Aceste oferte / reduceri eMAG de Black Friday 2019 sunt disponibile AICI.

26. Televizor LED Smart Philips, 80 cm, Full HD, preț de doar 849 lei la eMAG de Black Friday 2019.

27. Televizor LED Smart Android Philips, 108 cm, 4K ultra hd, la doar 1799 lei la eMAG de Black Friday 2019.

28. Televizor LED Smart Samsung 138 cm, 4K Ultra HD la doar 1899 lei de Vinerea Neagră.

29. Televizor QLED Smart Samsung, 138 centimentri, 4K ultra HD.

30. Televizor LED Smart Android Sony Bravia, 138.8 cm, 4K ultra HD, preț de doar 3699 lei la eMAG de Black Friday 2019.

Articol cu oferte de Black Friday 2019 la eMAG în curs de actualizare. Vă vom prezenta absolut toate prețurile produselor, pentru ca voi să luați o decizie de până acum, iar apoi doar să le căutați repede în siteul eMAG și să prindeți prețul bun până să expire.

La fel vom proceda și la Black Friday 2020, când vom prezenta live reducerile cele mai interesante ale magazinelor online.