Melodia „The Girl from Ipanema”, care i-a adus faima internațională, a fost compusă de Stan Getz şi João Gilberto, soțul lui Astrud la acea vreme.

Foarte activă în anii 1960, s-a pensionat la începutul anilor 1970, înainte de a reveni la sfârşitul anilor 1990.

Cântăreaţa a colaborat cu George Michael la piesa „Desafinado” în 1996, apoi în acelaşi an cu Etienne Daho la „Les Bords de Seine”, unul dintre titlurile cheie ale albumului ei „Eden”.

Personalitate discretă, Astrud Gilberto îşi fondase propria companie de producţie, Gregmar, şi milita pentru apărarea cauzei animalelor. Ea a scris o carte pe acest subiect, „Animals, They Need Our Help!!!”.