Big Pokey, pe numele real Milton Powell, a decedat duminică, a confirmat un reprezentant al muzicianului într-o declaraţie oferită The Times. Nu a fost precizată cauza decesului.

"Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton 'Big Pokey' Powell", se arată în declaraţie.

Vestea morţii lui Big Pokey a apărut la scurt timp după ce o înregistrare în care se poate vedea cum interpretul hitului "Who Dat Talking Down" cade brusc la podea în timpul unui concert într-un bar din Beaumont, Texas, a început să circule online.

Big Pokey a fost unul dintre membrii iniţiali ai influentului colectiv de hip-hop din Houston Screwed Up Click. El era cunoscut şi pentru cariera sa solo, inclusiv pentru albumul său de debut din 1999, "The Hardest Pit in the Litter".



Muzicianul îşi lansase cel mai recent album de studio, "Sensei", în mai 2021, dar şi un EP cu un alt rapper din Houston, J Dawg, în martie 2023. Big Pokey a colaborat şi cu rapperiţa Megan Thee Stallion pentru piesa "Southside Royalty Freestyle" de pe albumul ei din 2022, "Traumazine".