Piper Laurie, celebra actriţă cunoscută pentru interpretarea mamei religioase autoritare din "Carrie" şi pentru că a jucat rolul iubitei deprimate a lui Paul Newman în "The Hustler", a murit la 91 de ani, a anunţat managerul ei.

Laurie a murit din cauza vârstei înaintate, a declarat managerul ei, Marion Rosenberg, pentru Associated Press prin e-mail, adăugând că a fost "un talent superb şi o fiinţă umană minunată".



Laurie a sosit la Hollywood în 1949 sub numele de Rosetta Jacobs şi a primit rapid un contract cu Universal-International, plus o serie de roluri principale alături de Ronald Reagan, Rock Hudson şi Tony Curtis, printre alţii.



Ea a primit nominalizări la Oscar pentru trei filme distincte: Drama "The Hustler", din 1961; versiunea cinematografică a clasicului horror ”Carrie”, de Stephen King, în 1976; şi drama romantică "Children of a Lesser God", în 1986. De asemenea, a apărut în mai multe roluri aclamate la televiziune şi pe scenă, inclusiv în Twin Peaks al lui David Lynch, în anii 1990, în rolul răufăcătorului Catherine Martell.



Laurie a debutat la 17 ani în Louisa, jucând-o pe fiica lui Reagan, apoi a apărut alături de Francis, catârul vorbitor, în Francis Goes to the Races. A făcut mai multe filme cu Curtis, cu care a şi fost împreună cândva, printre care The Prince Who Was a Thief, No Room for the Groom, Son of Ali Baba şi Johnny Dark.



Sătulă, a renunţat la contractul de 2.000 de dolari pe săptămână în 1955, jurând că nu va mai lucra decât dacă i se va oferi un rol decent.



S-a mutat la New York, unde a găsit rolurile pe care le căuta în teatru şi în spectacole de televiziune în direct.



Interpretările din Days of Wine and Roses, The Deaf Heart şi The Road That Led After i-au adus nominalizări la premiile Emmy şi au deschis calea pentru o revenire în cinematografie, inclusiv în rolul aclamat al iubitei cu probleme a lui Paul Newman din The Hustler, transmite The Guardian.



Timp de mulţi ani după aceea, Laurie a întors spatele actoriei. S-a căsătorit cu criticul de film Joseph Morgenstern, i-a dăruit o fiică, Ann Grace, şi s-a mutat la o fermă din Woodstock, New York. Ea a declarat mai târziu că mişcarea pentru drepturile civile şi războiul din Vietnam au influenţat decizia ei de a face această schimbare.



"Eram dezamăgită şi căutam o existenţă mai semnificativă pentru mine", şi-a amintit ea, adăugând că nu a regretat niciodată mutarea.



"Viaţa mea era plină", a spus ea în 1990. "Întotdeauna mi-a plăcut să-mi folosesc mâinile şi am pictat mereu".



Laurie s-a remarcat şi ca brutar, reţetele sale apărând în New York Times.



Singurul spectacol pe care l-a susţinut în acea perioadă a fost atunci când s-a alăturat unei duzini de muzicieni şi actori într-un turneu prin campusurile universitare pentru a susţine candidatura senatorului George McGovern la alegerile prezidenţiale din 1972.



Laurie era în sfârşit pregătită să se întoarcă la actorie atunci când regizorul Brian De Palma a sunat-o pentru a juca rolul mamei autoritare a lui Sissy Spacek în Carrie.



La început, ea a considerat că scenariul nu era strălucit, apoi a decis că ar trebui să joace rolul pentru a râde. Abia când De Palma a mustrat-o pentru că a dat o turnură comică unei scene, şi-a dat seama că el voia ca filmul să fie un thriller.



Carrie a devenit un succes de box-office, lansând o modă pentru filmele despre adolescenţi în pericol, iar Spacek şi Laurie au fost amândouă nominalizate la premiile Oscar.



Cu dorinţa de a juca reaprinsă, Laurie şi-a reluat o carieră intensă care s-a întins pe parcursul a zeci de ani. La televiziune, a apărut în seriale precum Matlock, Murder, She Wrote şi Frasier şi a jucat rolul mamei lui George Clooney în ER.