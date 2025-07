Lehrer a murit sâmbătă la domiciliul său din Cambridge, Massachusetts, a declarat prietenul său David Herder, potrivit The New York Times.

Numerele sardonice ale lui Lehrer, susţinute de o abilitate uluitoare la pian care reflecta dragostea sa pentru melodiile de spectacol de pe Broadway, au încântat publicul în anii 1950 şi 1960.

Printre cântecele sale se numără „Poisoning Pigeons in the Park”, „The Old Dope Peddler” (pe o melodie care aminteşte de „The Old Lamplighter”), „Be Prepared” (în care râde de cercetaşi) şi „The Vatican Rag”, în care Lehrer, un ateu, ironizează ritualurile şi ceremoniile Bisericii Romano-Catolice.