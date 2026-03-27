Rutina alimentară, un avantaj real pentru pierderea în greutate

Deși varietatea este considerată esențială pentru un stil de viață sănătos, specialiștii spun că, atunci când vine vorba de slăbit, consistența poate fi mai eficientă. Persoanele care aleg să repete aceleași mese și gustări zi de zi reușesc să își controleze mai bine aportul caloric și să evite abaterile alimentare.

Psihologul în sănătate Charlotte Hagerman explică faptul că, într-un mediu alimentar plin de tentații, luarea constantă a deciziilor legate de mâncare poate deveni obositoare. În acest context, rutina alimentară reduce stresul decizional și transformă alegerile sănătoase în automatisme.

Rezultatele studiului: diferențe vizibile în doar 12 săptămâni

Analiza s-a bazat pe jurnalele alimentare a 112 adulți supraponderali sau obezi, implicați într-un program de slăbire monitorizat. După 12 săptămâni, rezultatele au arătat diferențe clare între participanți:

cei care au adoptat o dietă repetitivă au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală

cei care au avut o alimentație variată au slăbit aproximativ 4,3%

Chiar dacă diferența pare mică, pe termen lung aceasta poate deveni semnificativă. Cercetătorii au observat și că o variație zilnică de doar 100 de calorii poate reduce eficiența slăbirii cu aproximativ 0,6% în trei luni.

De ce funcționează mesele repetitive

Unul dintre principalele beneficii ale acestui tip de dietă este simplificarea procesului decizional. În loc să alegi zilnic ce să mănânci, mesele standardizate oferă un control mai bun asupra caloriilor și reduc riscul de a consuma alimente nesănătoase.

În plus, planificarea devine mai ușoară, iar respectarea unui regim alimentar este mai sustenabilă pe termen lung. Practic, rutina ajută la eliminarea tentațiilor și la menținerea disciplinei.

Diversitatea rămâne importantă pentru sănătate

Chiar dacă studiul evidențiază avantajele unei diete repetitive în procesul de slăbire, specialiștii atrag atenția că diversitatea alimentară nu trebuie ignorată. O alimentație variată este esențială pentru aportul de vitamine, minerale și nutrienți necesari organismului.

De asemenea, cercetarea nu a analizat în detaliu calitatea nutrițională a alimentelor consumate, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Rolul specialiștilor în succesul unei diete

Un aspect important al studiului este faptul că toți participanții au urmat un program de slăbire sub supraveghere, cu obiective calorice bine stabilite. Acest lucru subliniază importanța sprijinului profesional în atingerea rezultatelor dorite.

Deși o dietă variată rămâne ideală pentru sănătatea generală, adoptarea unor mese repetitive poate fi o strategie eficientă pentru cei care își doresc să slăbească mai ușor și să își mențină disciplina alimentară.