Departe de a fi doar un gest estetic, aplicarea varului pe trunchiurile pomilor are un rol esențial în protejarea acestora pe timpul iernii, prevenind fisurarea scoarței și apariția bolilor.

De ce se dă cu var pe pomi

În timpul iernii, diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte pot provoca crăpături în scoarța copacilor, mai ales în cazul pomilor tineri sau fructiferi. Aceste fisuri devin puncte vulnerabile pentru dăunători, mucegaiuri și ciuperci.

Stratul de var acționează ca o barieră naturală de protecție, reflectând lumina soarelui și menținând o temperatură mai constantă la nivelul trunchiului.

Pe lângă protecția termică, varul are și proprietăți dezinfectante, ținând la distanță insectele și bacteriile care s-ar putea instala în scoarță sau în solul din jur.

Cum se aplică corect varul pe pomi

Înainte de văruire, trunchiul trebuie curățat de mușchi, scoarță uscată și impurități. Abia apoi se aplică soluția.

Rețeta clasică presupune amestecul de var stins cu apă, la care se poate adăuga argilă sau lipici natural, pentru o aderență mai bună. Soluția trebuie să aibă o consistență ușor cremoasă, astfel încât să poată fi aplicată uniform cu o pensulă.

Văruirea se face de la baza trunchiului până la primele ramuri groase, iar în cazul pomilor tineri sau sensibili, stratul de var poate urca și mai sus, până la vârful crengilor principale.

Unii gospodari aleg să aplice var și pe solul din jurul pomului, pentru a dezinfecta zona și a reduce riscul apariției larvelor de insecte.

Un obicei vechi, dar mereu util

Văruirea copacilor este o tradiție străveche în gospodăriile românești, dar are o bază științifică solidă. Chiar dacă pomii maturi pot rezista mai bine iernii fără acest tratament, stratul de var rămâne o formă simplă și eficientă de protecție împotriva frigului, dăunătorilor și bolilor.

Așadar, o oră petrecută în grădină acum, la început de iarnă, poate face diferența între un pom sănătos și unul afectat la primăvară.