Chiar dacă mulți arbori impresionează prin umbre generoase și coroane spectaculoase, unele specii pot ridica probleme serioase pe termen lung.

Plopul, de exemplu, este apreciat pentru creșterea rapidă, însă rădăcina sa superficială și fragilitatea trunchiului îl transformă într-un real pericol în timpul furtunilor, riscând să cadă peste casă sau mașină.

Părul decorativ este un alt favorit, dar coroana sa piramidală și crengile fragile îl fac susceptibil la rupere, iar florile lui au un miros puternic și deranjant.

Mimoza, cu florile ei roz spectaculoase, atrage fluturii, însă lemnul este fragil, iar semințele se răspândesc rapid, invadând grădina. Dudul, deși oferă o umbră plăcută, produce foarte mult polen și atrage insecte, iar fructele căzute creează mizerie.

Alte exemple problematice includ salcia plângătoare — celebră pentru rădăcinile agresive care pot afecta conductele — eucaliptul, arborele popcorn, arțarul norvegian sau pinul alb, predispuși la boli, dăunători și rupere.

Ce plante dăunează solului sau pot afecta sănătatea

Nu doar arborii pot ridica probleme, ci și anumite plante ornamentale. Menta, deși aromată și utilă în bucătărie, se poate răspândi haotic și sufoca alte plante dacă nu este limitată într-un recipient.

Aloe vera are proprietăți vindecătoare, dar este toxică pentru animale. Bambusul crește extrem de rapid și devine greu de eliminat, putând ajunge chiar și în curtea vecinului. Wisteria și dracila japoneză sunt spectaculoase, însă invazive și greu de controlat.

Amaranthus poate afecta persoanele alergice, iar planta de ricin este toxică atât pentru oameni, cât și pentru animale. Planta Yucca și speciile de euforbia sunt, de asemenea, dificil de întreținut și pot irita pielea sau afecta zonele din jur.

Ce alternative sigure poți planta în grădină

Dacă vrei o grădină frumoasă, sigură și echilibrată, există numeroase opțiuni potrivite. Printre arborii recomandați se numără:

Magnolia

Tuia

Scoruş de munte

Arțar japonez

Liliac sau liliac indian

Cireș decorativ

Salcâm (atenție la albine)

Prun

Măr decorativ

Aceste specii sunt mai prietenoase cu solul, fundațiile și vegetația din jur, oferind în același timp frumusețe și culoare grădinii tale. Înainte de a planta, informează-te despre nevoile și particularitățile fiecărei specii.

O grădină sănătoasă nu înseamnă doar plante frumoase, ci și echilibru, siguranță și întreținere corectă. Dacă alegi înțelept, vei avea parte de spațiul verde la care visezi — fără surprize neplăcute, potrivit sursei.