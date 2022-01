Ingrediente:

500 de ml de lapte

10 catei de usturoi curatati si pisati

2 sau 3 lingurite de zahar brun

250 de ml de apa

Pune apa si laptele intr-o oala. Adauga usturoiul si pune oala pe foc. Asteapta pana cand amestecul incepe sa fiarba. Flacara trebuie sa fie medie; nu te opri din amestecat, pana cand amestecul se evapora pana la jumatate. Strecoara si adauga zaharul. Bautura este gata pentru a fi servita!

Pneumonia - Vei trata cu succes pneumonia, consumand cate o cana de lapte cu usturoi de trei ori pe zi.

Probleme cardiace – Laptele cu usturoi reduce in mod eficient nivelul colesterolului LDL, previne formarea cheagurilor, imbunatatind sistemul circulator. Daca prepari baututa cu lapte sarac in grasimi, el va fi si mai eficient in tratarea problemelor cardiace.