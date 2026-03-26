Ce pericole ascunde apa de cocos din fruct

Potrivit experților citați de The Times of India, nucile de cocos nu sunt sterile în mod natural. Chiar dacă par intacte la exterior, interiorul poate conține bacterii sau ciuperci, favorizate de mediul umed și cald din interiorul fructului.

Aceste condiții creează un mediu propice pentru dezvoltarea microorganismelor, iar contaminarea nu poate fi observată cu ochiul liber.

Când devine periculos consumul

Riscul crește semnificativ atunci când coaja nucii de cocos prezintă fisuri sau imperfecțiuni. Prin aceste mici crăpături, bacteriile pot pătrunde în interior fără a lăsa urme vizibile.

Astfel, chiar și un fruct care pare proaspăt poate ascunde un conținut contaminat, iar consumul direct poate duce la probleme digestive sau chiar complicații grave.

Caz real: de la consum la deces

Un exemplu alarmant a avut loc în 2021, când un bărbat în vârstă de 69 de ani din Danemarca a murit după ce a consumat apă de cocos contaminată.

La scurt timp după ingestie, acesta a prezentat simptome severe precum greață, vărsături, confuzie și spasme musculare. Investigațiile medicale au arătat că în lichidul consumat se afla o toxină periculoasă, care a afectat rapid sistemul nervos și organele vitale.

Recomandările specialiștilor

Medicii recomandă evitarea consumului de apă de cocos direct din fruct, mai ales în condiții în care nu există garanția igienei sau a prospețimii.

Pentru siguranță, este indicat ca această băutură să fie consumată doar din surse verificate, unde produsul este procesat și, de regulă, pasteurizat. Astfel, riscul contaminării scade considerabil.

Deși apa de cocos rămâne o băutură apreciată pentru proprietățile sale nutritive, modul în care este consumată poate face diferența între un beneficiu și un pericol.

Atenția la detalii, precum integritatea fructului și sursa de proveniență, este esențială pentru a evita situații grave și pentru a consuma în siguranță acest produs natural.