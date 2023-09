""Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani (n.r. - 15 septembrie). Şi nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învăţat din munca şi din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinţi care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanţă. Pentru că, fără susţinere, un copil nu poate excela, oricât şi-ar dori de mult. Pentru toată rezilienţa, pasiunea pentru muzică şi puterea acestor băieţi, de care nu mulţi dintre noi am fost capabili, de mici copii - eu aleg să cred că îi putem ajuta, împreună. Avem nevoie să strângem 45.000 de euro pentru ca o casă a lor să devină punctul lor de stabilitate, pentru totdeauna", a afirmat înotătorul.



Cei cinci tineri muzicieni au câştigat până acum peste 100 de medalii la concursurile la care au participat. Andrei cântă la vioară şi a absolvit Conservatorul, Matei şi Bogdan studiază pianul şi trec în anul II la Conservator, iar Teodor şi David sunt în clasa a XII-a la canto clasic, respectiv chitară, se pregătesc amândoi pentru aceeaşi facultate.

La finalul campaniei (4 - 30 septembrie 2023), unul dintre donatori va câştiga, prin tragere la sorţi, o întâlnire cu campionul nostru. Pentru ca cei 5 fraţi să îşi poată urma pasiunea fără nesiguranţa zilei de mâine, este necesară strângerea sumei de 45.000 de euro", se menţionează în comunicatul Galantom pentru Oameni.





Suma donată trebuie să fie de minimum 30 de lei.