Află ce dar latent porți și cum îl poți accesa:

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Clarintuiție spontană (simți ce urmează să se întâmple)



Ai un radar intern pentru pericol și oportunitate. Dacă îți urmezi primul impuls, rareori vei greși. Scrie-ți visele imediat după ce te trezești, ele conțin răspunsuri rapide.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Empatie telepatică (simți ce simt ceilalți fără să spună nimic)



Când intri într-o cameră, simți imediat vibrația. Învață să nu te mai încarci cu emoțiile altora. Meditația cu sunete naturale (ploaie, pădure) îți reactivează darul.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Canalizare (mesaje divine prin scris, voce, vis)



Primești informații care nu par ale tale. Dacă scrii 5 minute dimineața, vei fi uimit(ă) de ce iese. Activează-ți darul prin jurnal de vise sau journaling intuitiv.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Clarvedere emoțională (vezi adevărul din spatele cuvintelor)



Simți ce ascund oamenii, chiar și atunci când zâmbesc. Ai viziuni în vis sau în momente de liniște. Lucrează cu cristale de apă (acvamarin, lună) pentru claritate.

Leu (22 iulie - 22 august)

Putere de manifestare (ce gândești, atragi rapid)



Gândurile tale se materializează. Ai magnetism sporit, dar trebuie să alegi cu grijă ce dorești. Scrie-ți intențiile la lună nouă, se pot împlini mai repede decât crezi.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Vindecare energetică (prin mâini, voce sau prezență)



Ai mâini calde sau o voce care calmează. Te poți conecta la Reiki, Qi sau terapii alternative. Începe prin a-ți pune mâinile pe piept și a respira conștient.

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Clarvedere relațională (simți adevărul unei relații înainte să înceapă)



Poți anticipa ce relații au potențial și care sunt karmice. Meditațiile cu oglindă sau tarotul te ajută să-ți accesezi acest dar.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Acces la vieți anterioare (ai flashback-uri din alte existențe)



Ai trăiri deja-vu intense. Activezi acest dar în vis sau hipnoză. Ține un jurnal cu toate momentele care nu par ale tale, acolo e cheia.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Călătorii astrale și vise lucide



Poți călători în alte lumi în timpul somnului. Dacă practici meditații de seară și ții un jurnal de vise, poți deveni lucid(ă) în vis. Activează darul cu cuarț albastru sub pernă.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Canal divin pentru adevăruri vechi (acces la cunoaștere ancestrală)



Primești idei grele, mature, fără să știi de unde vin. Vei simți atracție față de texte sacre, istorie ascunsă sau simboluri antice. Activează-ți darul prin tăcere, retragere și ritualuri simple.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Intuiție tehnologică și futuristă



Presimți ce urmează în lume. Ai viziuni despre viitor, chiar subconștient. Când spui ceva ciudat și apoi se întâmplă, nu te îndoi. Folosește inteligența artificială, codul, simbolurile, sunt esențiale pentru tine.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Mediumnitate naturală (comunicare cu lumea nevăzută)



Simți spirite, prezențe, mesaje de dincolo. Acest dar se intensifică uneori. Protejează-te energetic și folosește-l cu discernământ. Rugăciunea, fumul de salvie și băile cu sare te echilibrează.

Sursă text: Eva.ro