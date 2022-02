Nu aveti voie sa mancati deloc paine, dulciuri, leguminoase, sucuri racoritoare, alcool sau paste.



Aceasta este o forma agresiva a dietei care actioneaza destul de brutal asupra corpului. Dupa cele 9 zile de astfel de dieta, este indicat sa faceti o pauza de 3 saptamani inainte de a o tine iar. In acele trei saptamani insa, trebuie sa evitati cu desavarsire painea, pastele fainoase si cartofii.



Exista si o varianta mai light a dietei, in care trebuie sa mancati lactate degresate timp de o zi, o data la 3 zile.



Asa slabesti 6 kilograme in 9 zile:



Primele 3 zile: consuma doar produse lactate, din cele enumerate mai sus, fara arome de fructe.



