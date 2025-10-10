Elimină ramurile uscate, rupte sau bolnave

Primul pas este îndepărtarea ramurilor afectate, care pot fi surse de infecții și pot adăposti dăunători peste iarnă. Se taie cât mai aproape de punctul de ramificare, folosind o foarfecă de grădină bine ascuțită sau un fierăstrău manual. Rănile mari se tratează cu mastic special, pentru a preveni pătrunderea bolilor și pentru a grăbi cicatrizarea.

Subțiază coroana pentru lumină și aer

Pomii cu o coroană prea deasă se dezvoltă mai greu și fac mai puține fructe. Ramurile care cresc spre interior sau se ating între ele trebuie tăiate, pentru a permite luminii și aerului să circule uniform. O coroană aerisită reduce semnificativ riscul de apariție a bolilor fungice.

Curăță trunchiul și baza pomului

După toaletarea ramurilor, este important să cureți trunchiul. Cu o perie de sârmă sau o racletă de lemn se îndepărtează mușchii, lichienii și scoarța veche. Apoi, se aplică un strat protector de var stins amestecat cu sulfat de cupru – un tratament clasic care apără pomii de dăunători și de îngheț.

Strânge frunzele și resturile vegetale

Frunzele uscate, crenguțele și alte resturi rămase pe sol trebuie adunate și îndepărtate. Acestea pot adăposti larve și spori care vor afecta pomul în primăvară. Frunzele sănătoase pot fi transformate în compost natural, benefic pentru sol.

Tunde ușor ramurile tinere

Pentru a stimula formarea mugurilor de rod, ramurile tinere se pot scurta cu aproximativ o treime. Astfel, pomul își va direcționa energia către dezvoltarea armonioasă și înflorirea abundentă din primăvară.

Fertilizează și asigură drenajul solului

După curățare, solul de la baza pomilor trebuie afânat ușor și îmbogățit cu compost sau gunoi de grajd bine fermentat. Acest pas ajută pomii să acumuleze nutrienți și să-și refacă rezervele pentru iarnă.

Rezultatul: pomi sănătoși și plini de flori

Un pom îngrijit corect în octombrie va fi mai rezistent la frig, mai puțin expus bolilor și va oferi o recoltă bogată în sezonul cald.

Sfatul horticultorilor: evită tăierile agresive în zilele reci de toamnă, când temperatura scade sub 5°C, deoarece rănile nu se vindecă complet. Alege o zi uscată, cu vreme blândă, și folosește unelte curate și dezinfectate.

Cu puțină grijă în această lună, grădina ta va înflori spectaculos în primăvară, iar pomii îți vor răsplăti efortul prin roade bogate și sănătoase.