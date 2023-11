Cei mai mulți oameni găsesc dificilă identificarea psihopaților, mai ales că și neurologii și psihologii au mai multe subiecte în dezacord despre această tulburare de comportament.

Un psihopat poate să își ascundă foarte ușor trăsăturile specifice, dar un specialist te învață cum să recunoști o astfel de persoană în doar câteva secunde. Trebuie doar să fii atent la o anumită expresie facială, scrie clickpentrufemei.ro.

Lipsa remușcărilor sau a vinovăției, superficialitatea emoțiilor, abilitățile de manipulare, lipsa empatiei, comportamentul impulsiv, lipsa regretului și comportamentul antisocial sunt doar câteva dintre caractersticile care pot să indice prezența unui comportament psihopatic.

De regulă, un psihopat își ascunde foarte ușor trăsăturile specifice, iar diagnosticul psihopatiei trebuie să fie făcut de un profesionist în domeniul sănătății mintale. Cu toate acestea, o expertă în citirea expresiilor faciale ne învață cum putem să recunoaștem rapid o astfel de persoană.

Iar mulți specialiști sunt de părere că această tulburare - psihopatia - se reduce la două componente de bază: dominanța și impulsivitatea. Cercetătorii au alcătuit și un tablou succint al trăsăturilor prin care putem identifica un psihopat, conform spring.org.uk.

Principalele trăsături ale persoanelor care suferă de psihopatie - La ce e bine să fii atent

Psihopații sunt păsări de noapte Persoanele care au tendința de a rămâne treze până târziu în noapte manifestă, cel mai adesea, trăsături de personalitate antisociale, precum narcisismul și psihopatia. Machiavelismul, narcisismul și psihopatia - numite și "triada întunecată" - sunt asociate cu înclinația de a fi mai activi pe perioada nopții. Dr. Peter K. Jonason a explicat că „cei care au indicii puternice ale acestor trăsături ce fac parte din "triada întunecată" sunt precum animalele de pradă, creaturi ale nopții, pe durata căreia explorează mediul înconjurător, prin comparație cu persoanele ce duc un stil de viață normal, în cazul cărora lumina slabă le provoacă somn și le diminuează funcțiile cognitive".

Psihopații sunt mai puțin empatici Empatia se observă foarte rapid atunci când un gest reflex, precum căscatul, este preluat de la o persoană la altă. În cazul psihopatilor, lucrurile nu stau deloc așa. Fiind egoiști și manipulativi, fără teamă și dominanți, acestora le lipsește în mod desăvârșit capacitatea de a empatiza cu interlocutorul lor. Astfel, un studiu a constatat că în rândul persoanele cu tendințe psihopate au fost mai puțin receptive la căscatul interlocutorului lor.

Într-un filmuleț, care a ajuns viral pe TikTok, Annie Sarnbald, autoarea cărții „Diary of a Human Lie Detector: Facial Expressions in Love, Lust&Lies‟, a dezvăluit că o anumită expresie indică faptul că o persoană are tendințe psihopatice. Expertă în citirea expresiilor faciale, Annie Sarnbald a realizat cercetări ample despre expresiile faciale ale mai multor ucigași în serie, potrivit clickpentrufemei.ro.

Cum recunoști un psihopat. Trăsătura care îl dă de gol la o primă vedere

Specialista a dezvăluit că îți poți da seama la o primă vedere dacă persoana din fața ta are tendințe psihopatice. Un psihopat are ochii mari, la fel ca o persoană care se sperie de ceva: „Când omul obișnuit se sperie, dacă primește o veste șocantă, ochii săi devin mari și rotunzi. Spre exemplu, dacă auzi un zgomot puternic, vei ridica pleoapele superioare, așa cum o face, de regulă, un psihopat‟, a spus experta.

Aceasta susține că motivul pentru care psihopații au ochii mari nu are de-a face cu o sperietură sau cu un lucru deranjant, ci cu o instabilitate a lor, mentală.

Alte trăsături specifice pe care e bine să le observi

Psihopații preferă alimentele cu gust amar Având o înclinație către sadism, aceștia au o preferință pentru mâncărurile și băuturile cu gust amar, constată un studiu. Alegerea apei tonice, a cafelei amare ar putea indică, in unele cazuri, tendințe psihopate in personalitatea unei persoane. Prin contrast, oamenii cărora le displace gustul amar tind să fie persoane mai amabile, spun cercetătorii, potrivit spring.org.uk.

Psihopații aleg un anumit tip de meserie Psihopații aderă la poziții de top. Postul de director, avocat, dar și funcțiile din mass-media sunt cele mai vizate de persoanele a căror personalitate înclină către psihopatie. Asta nu înseamnă că aceste funcții sunt cel mai adesea ocupate de persoane cu o astfel de tulburare de personalitate, ci că există o suprapunere între trăsăturile de personalitate ce descriu profilul psihopat cu tipurile de oameni ce ocupă astfel de profesii și funcții.

Semnele criminale ale unui psihopat. În ciuda credinței populare, a fi psihopat nu înseamnă că cineva are și trăsături de criminal. Mulți criminali au trăsături psihopate, cum ar fi comportamentul impulsiv și antisocial. Iar lipsa de autocontrol și o preferință pentru a fi recompensat, răsplătit ar fi strâns legate de un comportament criminal. Iar studiile pe creier au arătat că aceasta ar fi o diferență critică dintre un psihopat obișnuit și unul criminal.

Potrivit expertei în citirea expresiilor faciale, psihopații nu experimentează aceleași emoții ca o persoană obișnuită. De aceea, susține aceasta, cei cu tendințe psihopatice se dovedesc a fi ucigași în serie, deoarece, în lipsa emoțiilor, le este ușor să acționeze cu „sânge rece”, conform clickpentrufemei.ro.