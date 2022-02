Studiile facute pana acum s-au axat pe studiul pigmentului care-i si da culoarea si care este un puternic antioxidant care protejeaza acizii grasi esentiali benefici pentru sanatatea creierului, dar care ajuta si la eliminarea excesului de fier din corp, noteaza adevarul.ro.

Altminteri, fierul este un nutrient esential care ajuta la transportul oxigenului in sange, intareste sistemul imunitar si faborizeaza sinteza de colagen.

Prea mult fier nu este insa recomandat. Pentru ca sunt bogate in fibre si au putine grasimi, vinetele sunt recomandate in dieta de control a diabetului sau in supravegherea greutatii. Studiile initiale au aratat ca substantele prezente in vinete controleaza absorbtia glucozei, reducand tensiunea arteriala.

Totodata, aceste legume ajuta la reducerea nivelului colesterolului rau – LDL. 100 de grame de vinete contin 27 de kilocalorii, 0 proteine, 6 grame de carbohidrati si 3,4 grame de fibre alimentare. Salata de vinete cu adaos important de ulei sau de maioneza devine un aliment nerecomandat in dieta sanatoasa intrucat transforma alimentul dintr-unul sarac in calorii intr-o adevarata bomba calorica.

Acelasi lucru e valabil si in cazul vinetelor pane, prajite in ulei dupa ce au fost trecute prin ulei si faina.