Cand mergi in marile magazine pentru a cumpara oua vei observa ca aceastea sunt variate, astfel, unele oua par a fi mai sanatoase decat altele. Iata cateva idei despre ceea ce inseamna un ou sanatos.



Tipurile de oua



1. Oua cu coaja maronie



Culoarea cojii poate varia dar nu are nicio legatura cu calitatea, savoarea, valorile nutritionale, caracteristicile de pregatire sau grosimea coajii de ou. Culoarea cojii de ou depinde numai de rasa gainii.



2. Oua organice



Sunt produse de gainile care sunt hranite cu cereale cunoscute ca fiind organice, fara pesticide si ingrasaminte.

Cresterea numarului de hormoni sau administrea antibioticelor fiind interzise. Ouale organice au acelasi continut nutritional, grasimi sau colesterol ca si in cazul oualelor obisnuite.

3. Oua de tara



Sunt produse de gainile care sunt lasate sa racaie in tarane, si fac miscare si cunosc un loc amenajat de stapan unde sa fac oua. Valorile nutritonale ale acestui ou sunt acelasi cu cele ai unui ou facut in ferme.



4. Oua supuse unui proces tehnologic



Acestea sunt sparte de o masinarie speciala, apoi pasteurizate, si apoi impachetate in lichid, inghetate si uscate.

In urma acestui procedeu ouale pot contine conservanti, aditivi, coloranti dar pana in momentul de fata suntem feriti de rau fiindca nu exista pe piata din Romania.

