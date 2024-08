Pastele făinoase se obțin din făină (albă sau integrală) și apă. Unele tipuri pot conține sare și ouă. În plus, există variante cu pudră vegetală de roșii, spanac, linte, mazăre, sfeclă roșie sau busuioc, care nu oferă neapărat valoare nutritivă produsului, ci doar îl colorează. În funcție de regiunea italiană din care provin, pastele sunt modelate sub diverse forme. În lume, există peste 350 de feluri, iar cele mai populare sunt spaghetele, urmate de fettuccine, fidea, macaroane, fusilli, funde, penne etc. Pastele sunt disponibile în soiuri proaspete sau uscate. Primele au o textură moale și bogată, şi, față de cele uscate, necesită mai mult timp de gătire și conțin mai multă apă, drept urmare au termenul de valabilitate mai mic (1/2 zile) și se păstrează în frigider.

Profil nutrițional - paste albe vs. paste integrale

O porție de 200 g paste albe, uscate (fierte) oferă: 316 kcal, 11,6 g proteine, 1,8 grăsimi, 61,8 g carbohidrați, 3,6 g fibre, iar o porție de 200 g paste integrale, uscate (fierte) conțin: 285 kcal, 10,8 g proteine, 1,9 g grăsimi, 54 g carbohidrați și 8,2 g fibre.

O porție sănătoasă de paste este de aproximativ 85 g de paste uscate, nefierte.

Cum le alegi pe cele potrivite

Pastele integrale sunt opțiuni bune pentru sănătate datorită conținutului ridicat de fibre și aportului mic de calorii. Studiile au arătat că dacă sunt consumate regulat, previn bolile de inimă, cancerul colorectal și diabetul. Se recomandă să fie fierte „al dente”, adică doar până devin moi, deoarece așa își păstrează nutrienții, scad pofta de mâncare și au un impact mai mic asupra nivelului de zahăr din sânge. Cele albe pot fi introduse într-o dietă echilibrată, însă în porții mai mici, deoarece au mai mulți carbohidrați decât pastele integrale. Aceste substanțe, dacă sunt consumate în exces, dezvoltă risc de obezitate şi diabet de tip 2. Dacă preferi pastele albe, mai bine optezi pentru cele proaspete, deoarece au mai multe proteine spre deosebire de cele uscate.

Cum este mai bine să le consumi

Când sunt consumate în mod moderat și combinate cu ingrediente sănătoase, pastele pot crea mese nutritive.

1. Asociază-le corect - O porție sănătoasă și echilibrată de paste poate conține legume proaspete sau gătite și proteine slabe, precum: carne de pui fără piele sau pește și brânzeturi sărace în calorii;

2. Evită sosurile nocive - Sosurile din comerț sunt bogate în calorii, grăsimi, sare și zahăr, prin urmare favorizează acumularea kilogramelor în plus și pun în pericol sănătatea. Optează pentru cele făcute în casă, pe bază de roșii sau iaurt grecesc.

3. Consumă-le reci - Studii au arătat că, spre deosebire de pastele consumate calde, cele reci cresc mai lent glicemia, ajută la hrănirea bacteriilor bune în intestin și oferă mai puține calorii organismului.

4. Opțiuni sigure pentru persoanele cu intoleranțe - Pastele care sunt făcute din grâu au în compoziție gluten, așa că nu sunt indicate persoanelor cu intoleranțe. În aceste cazuri, sunt recomandate cele din orez brun, năut, mazăre și făină de hrișcă.

Aşadar, da, pastele sunt o opţiune de aliment sănătos, dacă sunt integrate într-o dietă echilibrată.

Sursă text: Click!Sănătate