Mema care circulă pe rețelele de socializare susține că Eastwood ar fi înapoiat toate "cele 6 premiile Oscar" pe care le-a primit de-a lungul carierei, pe motiv că "Hollywood-ul ar fi în faliment moral". Gluma a fost postată pe pagina de Facebook „The America\"s Last Last of Defense”, care publică numeroase satire și parodii, avertizând că „nimic de pe această pagină nu este real.”, potrivit People.



Nici măcar numărul premiilor câștigate de Clint Eastwood nu este real, veteranul Eastwood având la activ, 4, nu 6 Oscaruri, potrivit portalului de specialitate IMDB.



În ciuda avertizărilor, gluma a fost luată de mulți în serios, inclusiv în România, fiind distribuită în special pe pagini și grupuri cu un profil conspiraționist. Între timp, pagina de Facebook care a publicat gluma și-a restricționat vizibilitatea sau s-a închis. Ca o notă

Contactați de People, reprezentanții veteranului Eastwood au confirmat că știrea este complet falsă, iar actorul nici măcar nu are conturi pe rețelele de socializare.