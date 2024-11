Clasamentul alimentelor care scad colesterolul. Cum trebuie consumate pentru a avea efect maxim?

Alimentele grase si produsele de tip fast-food sunt principalii inamici al ficatului, la fel cum o dietă sănătoasă sau practicarea sportului contribuie la menținerea in limite normale a colesterolului.

Clasamentul alimentelor care scad nivelul colesterolului (sursă: sfatulmedicului.ro):

• Soia. Este indicata persoanelor care au colesterolul marit, fiindca izoflanonii din soia au efect antioxidant si protejeaza vasele de sange.

• Iaurtul. Este o sursa importanta de vitamine de tip B, zinc, potasiu, dar si de proteine. Acesta contribuie la mentinerea colesterolului in limite normale si reduce riscul aparitiei cancerului de colon. Specialistii spun ca doar 100 de grame de iaurt probiotic consumat zilnic contribuie la scaderea colesterolului.

• Uleiul de masline. Ajuta la reglarea presiunii arteriale, scade nivelul colesterolului, al trigliceridelor, controleaza nivelul glucozei in sânge.

• Fructele. Consumul de fructe este benefic inclusiv in mentinerea colesterolului in limite normale. Acestea contin fibre, vitamine si minerale, dar si antioxidanti care ajuta organismul să scape de toxine. Foarte bun este fructul de avocado, deoarece contine acid oleic, acesta avand rolul de a reduce colesterolul din organism.

• Legumele. Intaresc sistemul imunitar, contribuie la detoxifierea organismului si scad colesterolul LDL.

• Usturoiul. Are o multime de proprietati vindecatoare. Au fost efectuate peste 1.000 de studii farmacologice asupra usturoiului, studii care sustin pe langa proprietatile sale antibacteriene si antioxidante, rolul jucat de usturoi in vindecarea bolilor cardiovasculare, a cancerului, dar si in reducerea nivelului de colesterol.

Astfel, usturoiul contine colesterol bun, care este un adevarat scut impotriva bolilor de inima. Pentru a profita de toate proprietatile medicinale ale usturoiului, acesta trebuie consumat crud.

• Pestele. Contine proteine, vitamine si minerale, acizi grasi care ajuta la mentinerea nivelului de colesterol in limite normale. Consumul acestuia diminueaza riscul de boli cardiovasculare, creste colesterolul bun si scade trigliceridele.

• Nucile, migdalele si semintele. Sunt recomandate pentru micsorarea nivelului de colesterol.