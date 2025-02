Toate soluțiile cosmetice recomadate de Sushmita Guru se bazează pe tehnici naturiste.

Folosiți suc de aloe vera



Sucul acesteia stimulează creșterea părului și ajută la regenerarea celulară la nivelul scalpului. Rupeți două-trei frunze de aloe vera, tăiați-le pe jumătate, iar sucul acesteia aplicați-l la rădăcina părului. Masați pielea capului pentru ca sucul să fie absorbit mai bine. Acoperiți-vă capul și stați așa cel puțin două ore, dar recomandabil ar fi toată noaptea, scrie Rador.



După spălare, clătiți părul cu apă rece



Încercați să faceți din asta un obicei. Apa rece închide porii și îmbunătățește circulația sanguină, ceea ce, la rândul său, contribuie la creșterea mult mai rapidă a părului. De asemenea, firele de păr vor fi vizibil mai strălucitoare. Spălați părul, aplicați o mască sau un balsam de păr și clătiți cu apă rece din abundență. Uscați părul în mod natural folosind un prosop cu microfibră.

Clătiți părul cu oțet de mere

Este suficient să faceți acest lucru de trei-patru ori pe lună. Oțetul de mere trezește foliculii piloși și are un rol benefic în fortificarea și îngroșarea părului. După spălarea părului, în locul balsamului de păr folosiți oțet de mere diluat in apa. Nu este necesară o nouă clătire cu apă, pentru că nu are un miros puternic.

Folosiți o mască pregătită din ou și coniac

Oul conține proteine, iar coniacul – tanini, iar acestea împreună fac părul mai gros și stimulează creșterea lui. Dacă doriți să folosiți masca pe toată lungimea părului, atunci puteți să adăugați în cremă și câteva linguri de ulei de masline. Acesta va face părul mai moale și usor de pieptănat.

Folosiți uleiuri esențiale



Uleiurile esențiale, în special cel de jojoba, migdale, rozmarin și cimbru au efecte benefice asupra părului datorită cantității mari de vitamine și de componente vegetale. Adăugați cateva picături de ulei esențial din fiecare (sau chiar din toate) într-o ceșcuță cu ulei de nucă de cocos. Amestecul se aplică la rădăcină și trebuie lăsat să acționeze timp de câteva ore. Pentru a spăla bine părul folosiți fie o cantitate dublă de șampon, fie un șampon pentru curățare intensă.