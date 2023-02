Astfel, in cele ce urmeaza, va vom prezenta cele mai razbunatoare zodii si care sunt modurile in care vor incerca sa isi ia revansa pentru ceea ce au patit sau pentru ce le-ati facut.

Care sunt cele mai razbunatoare zodii?

BERBEC

Berbecii nu se lasa usor calcati in picioare. Sunt capabili prin firea lor sa mearga pana in panzele albe daca au motive adevarate sa se razbune. Daca sunt tradati in dragoste, vor plati cu aceeasi moneda iar daca sunt tradati in afaceri, vor face tot posibilul sa-i aduca la sapa de lemn pe cei care i-au facut sa piarda bani. In schimb, daca sunt tradati de un membru al familiei, din orice punct de vedere, berbecii sunt, in mod surprinzator, iertatorii.

TAUR

Taurii sunt nativii care tin ranchiuna persoanelor pe care se supara cel mai mult timp. Taurii considera ca sunt tradati chiar si atunci cand un prieten apropiat nu este de acord cu una dintre conceptiile lor. Sunt persoane foarte posesive si consuma multa energie incercand sa detina controlul tuturor persoanelor care le sunt apropiate. Daca se simt tradati insa, sunt incapabili sa puna la cale un plan de razbunare. Asa ca reactioneaza in modul clasic, facand scandal sau incercand sa pateze numele persoanei care considera ei ca i-ar fi tradat.

GEMENI

Gemenii sunt unii dintre cei mai razbunatori nativi ai zodiacului. Limita lor de toleranta este ridicata, fiind oameni care pot intelege motivele pentru care o persoana apropiata i-a tradat. Insa daca descopera ca motivele pentru care au fost tradati sunt invidia sau pur si simplu dorinta de a-i detrona, gemenii devin adevarati sacali. Iar inteligenta si viclenia le permite sa ticluiasca unele dintre cele mai crunte planuri de razbunare. Astfel, daca sunt tradati in dragoste, vor insela si ei de nenumarate ori persoana ibita, fara sa-i dea de inteles ca stiu ca au fost tradati. Apoi, cand persoana iubita va crede ca totul este in regula, Gemenii vor lasa la “indemana” dovezile tradarii lor iar cand vor fi descoperite ii vor rade in fata persoanei iubite. Daca sunt tradati in prietenie sau in afaceri, Gemenii prefera sa nu piarda timpul cu razbunari pe moment. Au rabdare ca timpul sa treaca si apoi lovesc fatal cand adversarul lor se ateapta mai putin.

RAC

Racii sunt aproape incapabili sa se razbune. Din aceasta cauza, sunt nativii de pe urma caroa se profita uneori mult prea mult. Insa nativii acestei zodii prefera sa nu isi consume energia facand planuri de razbunare. Asa ca lasa timpul sa treaca, isi ling ranile si merg mai departe. Din pacate, nu isi invata niciodata lectia si ajung in situatia de a fi tradati destul de des.

LEU

Leii sunt unii dintre cei mai razbunatori nativi ai zodiacului. Daca sunt tradati pe orice plan, vor face amenintari crunte si nu se vor lasa pana nu vor plati cel putin cu aceeasi moneda, in orice caz ar fi fost tradati. Cu toate acestea, daca descopera ca este vorba doar de o incurcatura si ca tradarea lor a fost necesara, Leii sunt capabili sa treaca peste mandrie si sa ierte.

FECIOARA

Fecioarele nu se lasa usor inselate. Tocmai de aceea este dificil sa fie tradate si astfel nu au exercitiul razbunarii. Pe parcursul unei vieti, acesti nativi vor fi tradati cu adevarat doar de cateva ori. Insa de fiecare data urmarile vor fi destul de grave pentru ei. Din aceasta cauza, vor alege sa nu se razbune si vor prefera mai degraba sa isi vada de viata pentru a reusi sa-si regaseasca echilibrul.

BALANTA

Balantele cauta mereu nod in papura si deseori se hranesc cu paranoia. Asa ca au impresia ca sunt inselate sau tradate aproape in fiecare zi. Acest lucru insa ii face p enativii acestei zodii sa fie foarte dibaci in ticluirea de planuri de razbunare. Fiind si foarte inventivi, este greu de intuit ce ar putea face pentru a rani persoana care i-a inselat. Asa ca cel mai bine este sa nu tradati vreodata un nativ din Balanta pentru ca nu stiti la ce va puteti astepta.

SCORPION

Scorpionii sunt persoane foarte razbunatoare. Nu se sfiesc sa faca rau dinadins tuturor acelora care au indraznit sa le calce increderea. Merg uneori atata de departe incat se asigura ca persoana pe care se razbuna ramane si fara iubita sau iubit si fara loc de munca si daca se poate si fara niciun bun material. Scorpionii sunt de temut daca au motive sa se razbune pe cineva.

SAGETATOR

Sagetatorii pe de alta parte sunt atat de intuitivi incar rareori cad in plasa. Acesta este si motivul pentru care sunt persoane atat de solitare. Invata inca din tinerete sa nu aiba incredere in oameni asa ca reusesc sa se fereasca foarte bine de tradatori si de persoane care ii pot insela. Aceasta dibacie in a mirosi oameni “necurati” insa ii duce in extrema cealalta. Astfel, nativii acestei zodii sunt aceia care au cele mai multe sanse de a ajunge sa traiasca singuri si izolati.

CAPRICORN

Capricornii nu se sinchisesc prea mult sa se razbune atunci cand sunt inselati sau tradati. Prefera sa isi consume energia pentru a se ridica, daca au cazut si trateaza persoana care i-a tradat cu cea mai mare indiferenta.

VARSATOR

Varsatorii sunt persoane care stiu foarte bine sa se apere de tradatori tocmai din simplul motivi ca ei insisi sunt niste tradatori foarte buni. Insa, motivele pentru care inseala si tradeaza nu sunt malitioase. Astfel, Varsatorii ajung sa tradeze din pura plictiseala sau epuizare. Asa ca stiu bine sa stea departe de persoanele care sunt capabile sa tradeze din alt motive, diferite de ale lor, pentru ca la randul lor au invocat astfel de motive atunci cand au tradat.

PESTI

Pestii sunt, pe de alta parte, una dintre cele mai razbunatoare zodii. Sunt capabili sa tina minte persoanele care i-au tradat zeci de ani, sa se apropie de aceste persoane dand falsa impresie ca au trecut peste momentul tradarii, iar dupa ce le-ai intrat sub piele sa le aplice lovitura fatala. Pestii sunt capabili sa ruineze absolut de tot persoana care i-a tradat si isi fac un tel principal din a se razbuna in viata pe cei pe care ii considera vinovati ca i-ar fi inselat, chiar daca acest lucru nu este adevarat.

Sursă text: Lyla.ro