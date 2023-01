Fiecare barbat are preferintele lui atunci cand vine vorba despre reprezentantele sexului frumos. Unora le plac femeile indraznete si sociabile, in timp ce altii sunt atrasi de cele romantice si visatoare. Acelasi lucru se intampla si cand ne referim la trasaturile fizice. Ceea ce nu stiai pana acum este ca zodia are un cuvant de spus atunci cand vine vorba despre dorintele barbatilor. Pozitia lui Venus in zodii indica idealul feminin pentru fiecare semn astrologic.