Bogat în întorsături, planete retrograde și ritualuri lunare, 2021 se apropie în curând de sfârșit. Dacă o pagină este pe cale să se încheie, alta este gata să fie scrisă. Ce ne rezervă astrele în 2022? Pentru trei semne astrologice, norocul le surâde. Află dacă te afli printre ele!

Leu

Anul acesta, Leul iubește din toată inima (punctul său sensibil), dăruiește și se dăruiește fără să se abțină”. Guvernat de pătratul Uranus/Saturn în 2021, regele animalelor își recapătă treptat vigoarea de odinioară. El este gata să strălucească în lume. Apoi abordează acest nou an cu noi priorități. „Supărările din ultimul an ți-au întărit convingerea de a pune emoționalul înaintea ambițiilor”, explică Marc Angel. Dragostea vine în prim-plan. „Acesta este momentul potrivit pentru a vă exprima sentimentele”. În 2022, viața amoroasă a Leului se dezvoltă. Astrologul prevede un an decisiv pentru nativii singuri din această zodie. Sentimentele sunt exaltate, inflamate, pasionale. Sezonul de vară este potrivit pentru escapade romantice. Celibatarii ar putea atunci să întâlnească persoana ideală. Este destul de simplu: Leul nu are o secundă de pierdut în 2022. Programul lui va fi încărcat.

