Avocado este, de asemenea, bogat în vitamine, minerale, antioxidanți, grăsimi sănătoase și fibre care vă pot îmbunătăți sănătatea intestinală, pot reduce riscul de apariție a bolilor de inimă, pot promova o greutate sănătoasă și vă pot îmbunătăți funcțiile creierului.

Sănătatea intestinală se poate îmbunătăți

Avocado conține o cantitate impresionantă de fibre dietetice - un nutrient legat de îmbunătățirea sănătății intestinului, potrivit eatingwell.

Îndeplinirea aportului zilnic recomandat de fibre dietetice joacă un rol esențial în hrănirea și alimentarea bacteriilor bune din intestin. La rândul lor, microbii benefici degradează și fermentează fibrele ingerate pentru a produce acizi grași cu lanț scurt.

De fapt, un studiu din 2021 publicat în The Journal of Nutrition a constatat că un consum zilnic de avocado a dus la o abundență mai mare de bacterii care fermentează fibrele, la creșterea producției de acizi grași cu lanț scurt și la scăderea concentrațiilor fecale de acizi biliari. Concentrațiile ridicate de acizi biliari sunt problematice deoarece pot crește inflamația intestinală și pot duce la mai multe afecțiuni, inclusiv probleme ale vezicii biliare, explică Noval.

Avocado poate ajuta la gestionarea greutății

Adăugarea avocado la mesele dvs. poate fi benefică și pentru gestionarea greutății. Deși conținutul de grăsimi din avocado îl face bogat în calorii, un studiu din 2022 publicat în Journal of the American Heart Association a observat că persoanele care au mâncat un avocado pe zi timp de șase luni au menținut o greutate corporală stabilă.

Cu alte cuvinte, consumul de avocado nu a contribuit la creșterea în greutate. În plus, un studiu din 2021 publicat în The Journal of Nutrition a constatat că savurarea unui avocado pe zi poate contribui la reducerea grăsimii viscerale în rândul femeilor.

Motivul pentru care avocado este excelent pentru gestionarea greutății este conținutul său de fibre și grăsimi mononesaturate. S-a demonstrat că fibrele cresc senzația de sațietate, în timp ce grăsimile mononesaturate (în special acidul oleic) pot reduce depozitarea grăsimilor atunci când sunt consumate în cantități adecvate.

Citește continuarea aici.