EXEMPLU

04.04.1994

4+4+1+9+9+4=31

3+1=4

OBȚINEM CIFRA DESTINULUI: 4

CIFRA DESTINULUI 1

Cifra 1 este asociată cu planeta Soare – sursa a tot ceea ce este luminos, creativ și vital în univers. Câteva caracteristici ale persoanei „Soare”:

Este un lider, are vigoare sufletească și dârzenie pentru a-și urmări obiectivele și pentru a ghida pe alții pe drumul spre succes. Este energic, motivant și independent, plin de inițiativă și inovator. E capabil să ia decizii în mod conștient, fără a fi influențat. Își stabilește propriile reguli de joc. El e pionierul, generatorul de căldură și lumină. Are nevoie de spațiu, dar totodată îi place popularitatea, publicul și proiectele grandioase. Are creativitate și originalitate, găsește soluții inovatoare, e un generator de idei. Tinde să realizeze lucruri semnificative în viață.

Are o dorință de recunoaștere și înclină către control. În mod ideal, e interesat de calitate, nu de cantitate.

MINUSURI: Impulsivitate, impunerea autorității, dificultăți în colaborare, aroganță, frustrare în fața neajunsurilor.

CIFRA DESTINULUI 2

Asociată cu LUNA, reprezintă dualitatea și echilibrul.

Persoana cu cifra destinului 2 este empatică și sensibilă, de obicei foarte receptivă la sentimentele și trebuințele celorlalți. Are un simț dezvoltat pentru artă și creativitate: muzică, dans sau alte forme de exprimare artistică. Are abilitățile vădite de cooperare. Fuge de conflict și caută soluții echitabile de a le aplana.

Tinde către armonie și echilibru în relații și vecinătate. Are un efect calmant asupra celor din jur, o simțire intuitivă puternică și o sensibilitate crescută, percepând subtilitățile și aspectele profunde ale vieții. Este foarte receptivă la atmosfera și la dinamica din jur. Bărbații cu cifra destinului 2, în mod firesc, înțeleg necesitățile femeilor și sunt flexibili.

MINUSURI: Indecizie și ezitare, dependență emoțională, dificultăți în exprimarea nevoilor și dorințelor, cerșește emoții.

CIFRA DESTINULUI 3

Este asociată cu planeta Jupiter și oferă vitalitate, creativitate și expresivitate. Are o energie jucăușă și optimistă și se conectează cu realitatea prin intermediul comunicării și al creativității.

Persoana cu cifra destinului 3 este inventivă și creativă, găsește modalități originale de a aborda problemele și de a se exprima artistic sau verbal. Este un bun vorbitor, apt să transmită idei complexe într-un mod simplu și captivant. Este un optimist contagios, poate inspira și aduce bucurie celor din jur. Are adesea un farmec natural, atrăgător și carismatic, ceea ce îi face să fie plăcuți în grupurile sociale. Are dorința puternică de a se exprima și de-a transmite informații. Deseori aleg profesii ce țin de oratorie, scris și predare. Sunt persoane deschise către noi experiențe și foarte atente la detalii.

MINUSURI: Fluctuații emoționale, superficialitate, dificultate în concentrare, lipsa de disciplină, nevoia excesivă de validare externă.

CIFRA DESTINULUI 4

Asociată cu planeta Rahu – o planetă misterioasă, iluzorie și complexă, în contextul numerologiei indiene. Persoana cu cifra destinului 4 este adesea perseverentă, cu o puternică etică a muncii, dispusă să depună eforturi colosale pentru a reuși. Pune preț pe structură, ordine ,planificare și organizare.

Are o atitudine responsabilă față de îndatoriri și angajamente. Rezolvă problemele complexe, își asumă cu seriozitate sarcinile și este foarte rezistentă. Mereu caută soluții practice și logice.

MINUSURI: Diverse vicii, dificultăți în adaptare, teama de eșec, lipsa spontaneității, perfecționism, rigiditate, limitarea creativității, se stresează repede.

CIFRA DESTINULUI 5

Cifra 5 este asociată cu planeta Mercur. De obicei, aceste persoane sunt căutătoare de aventură și libertate. Sunt atrase de noi experiențe și de explorarea diferitelor aspecte ale vieții.

Au abilități de comunicare verbală și scrisă și o curiozitate intelectuală conturată. Sunt mereu puse pe învățat, cu un rezervor adânc de informații. Se adaptează cu ușurință la schimbările și provocările vieții. Această adaptabilitate îi ajută să se descurce bine în diverse situații complicate.

Posedă o cerință profundă de schimbare și mișcare. Rutina poate deveni plictisitoare pentru aceste persoane. Iubesc călătoriile, dorind noi impresii. Pot fi magnetici în socializare și construiesc relații fără efort. În general, în jurul lor e culoare, viață, distracție și entuziasm.

MINUSURI: Nu sunt constanți, dificultate în concentrare, tendința de se rătăci ,instabilitate în relații, agitație emoțională, nevoia de-a atrage atenția.

CIFRA DESTINULUI 6

Cifra 6 este asociată cu planeta Venus și aduce empatie și tutelă.

Persoana cu cifra destinului 6 este iubită și iubește. Jocul său ține de caracteristicile veneriene. Are o abilitate naturală de a se implica în ajutorarea altora.

Venus este adesea asociată cu responsabilitățile familiale. Persoana simte o datorie puternică față de membrii familiei și poate acționa ca pilon de sprijin pentru ei. Aduce armonie și echilibru în mediul său. Este un bun mediator, se străduiește să mențină pacea în relații. Venus simbolizează frumusețea și iubirea. Aceste persoane apreciază arta, esteticul și frumusețea în toate formele ei. Nevoile sale estetice trebuiesc satisfăcute.

Pun nevoile altora înaintea propriilor nevoi și se dedică relațiilor. Este un bun ascultător și sfătuitor. Se conectează profund cu ceilalți. Simte plinătate atunci când poate aduce prinos. Simte adânc emoțiile celor din jur și răspunde cu înțelegere.

MINUSURI: Sacrificiu excesiv, tutelă excesivă, conflict interior, ignorarea propriilor necesități, nevoia de aprobare, sensibilitatea excesivă la critici.

CIFRA DESTINULUI 7

Este asociată cu planeta Ketu și aduce cu sine căutarea sensului și înțelepciunii.

Omul cu cifra destinului 7 este adesea un căutător și un gânditor profund. Posedă un apetit intens de-a înțelege laturile profunde ale vieții și ale universului. Are abilitățile analitice și caută mereu să descopere adevărul dincolo de ceea ce se vede. Prețuiesc mult timpul când pot fi singuri pentru a reflecta, medita și explora propriile gânduri și emoții. Pentru ei solitudinea este o modalitate de a se conecta mai profund cu sinele.

Cifra 7 este adesea asociată cu dimensiunile spirituale și misticismul, de aceea persoanele cu această cifră a destinului sunt în căutare de sens și conexiune cu laturile superioare ale existenței. Au capacitatea de-a simți lucrurile dincolo de ceea ce este vizibil, percepând subtil lumea. Pentru ei superficialitatea poate fi frustrantă. Caută interacțiuni profunde și autentice. Au răbdare și pot fi foarte meticuloși în luarea deciziilor. Ei preferă să reflecteze mult înainte de a acționa. Nu obosesc să caute modalități de învățare și evoluție.

MINUSURI: tendința de a fi prea critici, interiorizați, dificultăți în luarea rapidă a deciziilor, căutarea inutilă a sensului, rupți de realitate.

CIFRA DESTINULUI 8

Este asociată cu planeta Saturn și aduce cu sine mari ambiții și influență. Persoana cu cifra destinului 7 este orientată către atingerea succesului, având o dorință arzătoare de a obține putere și de a domina.

Are abilitățile unui conducător, ia decizii serioase și stă, de obicei, în fața altora. Capacitățile de organizare și gestionare îl face să ajungă în vârf, acolo unde țintește mereu. Deține multă rezistență și perseverență în fața dificultăților. Atrage impedimentele, dar nu se dă bătut, dacă știe ce vrea – sapă până dă de apă bună. Este conștient de importanța banilor și poate avea abilități de gestionare financiară, se concentrează pe securitatea materială. Are o gândire matură, o stofă grea de om serios, care știe ce vrea de la viață.

Caută recunoaștere și validare pentru eforturile sale. Se simte motivat atunci când este valorizat, de aceea caută mereu oportunități de schimbare și de creștere.

MINUSURI: Obsesia pentru dominare, nevoia de a controla totul, prioritatea materială excesivă, așteptări înalte de la sine, ignorarea aspectelor emoționale, riscul izolării.

CIFRA DESTINULUI 9

Cifra 9 este asociată cu planeta Marte și aduce iubire universală și conectare cu umanitatea. Persoana se dedică celor mai puțini norocoși. Emană compasiune și generozitate îi ajută pe alții să-și înțeleagă mai bine rostul.

Cifra 9 este asociată cu dimensiunile spirituale și cu înțelepciunea. E totuși ultima din șirul unitar de cifre. Persoana cu cifra destinului 9 poate avea un interes profund pentru înțelegerea sensului existenței.

Este un bun ascultător și sfătuitor. Denotă însușiri artistice și poate excela în domenii precum arta, muzica, scrisul, dar poate străluci și domeniile cu profil real.

Are un angajament puternic față de binele comun și poate fi implicat în acțiuni de voluntariat sau în inițiative sociale. Manifestă o reziliență și o putere interioară de-a descâlci încurcăturile. Poate învăța lecții importante din propriile experiențe. Caută în mod activ modalități de a face schimbări de bun augur în lume și în viața altora.

MINUSURI: încredere excesivă în oameni, descurajare, tristețe și durere lăuntrică, implicare excesivă, dificultăți în stabilirea limitelor, autosacrificiul ,încărcarea emoțională.

Informație oferită de Tanya Toho Păduraru – Consultant în astro-psihologie indiană (Jyotish)

Instagram: astrovedic.md

Facebook: Tanya Toho Păduraru