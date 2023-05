„CCIR rămâne intens preocupată de promovarea industriilor cu valoare adăugată ridicată, mai ales dacă ținem cont de dedicitul balanței comerciale a României, care, de mai mulți ani, este pe o pantă ascendentă. Astfel, devine foarte importat pentru mediul de afaceri din România să acceseze piețele internaționale cu produse şi tehnologii de vârf, una dintre acestea fiind cea a industriei aeronautice şi aerospațiale, domeniu de tradiție în România şi care, în ultima perioadă, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. CCIR a reușit să atragă parteneri instituționali care au contribuit la conturarea cerinței de piață pentru produsele acestei industrii din ce in ce mai sofisticate. Unul dintre aceștia este de mulți ani, Aeroclubul României, instituție de prestigiu, cu o istorie de peste 100 de ani, care pregătește piloți civili şi piloți sportivi de performanță, atrăgând astfel constant interesul producătorilor de aeronave. Vom continua efortul nostru comun, pasul următor fiind atragerea, în România, a unor fonduri de investiții străine, în proiecte ambițioase din acest domeniu care să constituie o soluție alternativă la importurile de produse specifice acestei industrii", a declarat secretarul general al CCIR, dl. Ovidiu Ioan Silaghi, la brieffing-ul comun organizat cu organizatorii expoziției

„Suntem angrenați, relativ recent, în activități cu caracter expozițional, un domeniu mai mult specific activităților CCIR, dar care ne ajută mult în consolidarea comunicării dintre actorii importanți din cadrul aviației generale din România. Am beneficiat de parteneriatul cu CCIR atât la ediția din acest an a AEROEXPOFEST, cât şi la cele patru ediții anterioare. Apropierea Aeroclubului României de mediul de afaceri este benefică, întrucât vizăm dezvoltarea unor parteneriate puternice în beneficiul activității aviației generale din România. Suntem încurajați, la ediţia din acest an a AEROEXPOFEST, de locul evenimentului, aerodromul Clinceni, pe care Aeroclubului României l-a transformat, printr-un efort notabil, într-un obiectiv modern şi multifuncțional pentru aviația generală. Vă așteptăm sâmbătă, 27 mai, la acest eveniment cu intrare liberă, pentru a vă bucura de atmosfera de aerodrom, de aeronavele expuse şi de demonstrațiile aeriene care vor avea loc", a declarat directorul general al Aeroclubului României, dl. George Rotaru.