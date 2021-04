Berbecul, un grabit

Barbatii din zodia Berbecului sunt grabiti si in relatii, si in pat. Ei sunt barbatii pentru care minutele sunt pretioase si sunt persoanele care actioneaza foarte direct. Daca te vor, iti vor spune verde in fata. Problema e ce se intampla dupa obtin ceea ce vor. De obicei, pleaca la fel de repede cum au venit. Si se duc la o alta femeie. Fara a uita de exceptiile care intaresc regula, Berbecii sunt chiar zodii usuratice.

Taurul, romanticul

Daca Berbecul este intruchiparea placerii, Taurul este aceea a romantismului. Pentru el, totul dureaza; va planui prima noapte de dragoste in mare detaliu, se va stresa si se va frustra la maxim pentru orice. Si, odata ce plimbarea, cina romantica si filmul se termina, pregateste-te pentru un preludiu lung. Daca esti o romantica incurabila, cauta-ti un Taur, este tot ce iti trebuie. Cat priveste celelalte femei, nu se va uita la ele, atat timp cat are din partea ta atentie, intimitate, mancare si odihna. Citește continuarea.