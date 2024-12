Aveți legături karmice cu un spirit feminin Naga alb, care vă poate proteja de energiile negative și vă poate oferi protecție împotriva spiritelor minore. Păstrați-vă curat din punct de vedere igienic pentru a-l menține fericit pe acest Naga, deoarece aceste spirite au un simț al mirosului sensibil.

El are tendinta catre dependente, rareori scapa de ele si astfel de oameni au tind si catre impulsivitate. Este dificil sa numiti o persoana economica sau economisitoare, deoarece banii sunt adesea „aruncati in vant”. O profesie buna poate fi una in care auto-exprimarea este importanta, de exemplu, un profesor, muzician sau scriitor.

Astfel de oameni se maturizeaza devreme, au un caracter independent si destul de optimist. Desi persoana este pozitiva, dar manifesta adesea nerabdare si incapatanare, nu ii este usor sa se impace cu circumstantele. Cea mai buna varsta este intre 34 si 38 de ani. Are un corp si o forta buna, dar adesea asociat cu picioare slabe si, in plus, cu probleme nervoase.

Meva 4

Persoana in ansamblu este foarte pozitiva, dar adesea lasa si spini. Bunatatea este combinata cu vulnerabilitatea, varsta ideala este considerata a fi o perioada de pana la 38 de ani. Are adesea o frunte inalta si, mai mult, un fizic slab, cedeaza cu usurinta la diferite boli, in special la nivelul intestinelor si al sistemului respirator. Femeile din aceasta karma au „esecuri” cu organele genitale.

Maturizarea este relativ timpurie, astfel de oameni au un aspect atractiv, dar crearea unei familii puternice sau doar o relatie pe termen lung este problematica pentru ei. Este usor sa-i induci in eroare, iar banii si alte bunuri materiale sunt foarte rar mentinute pentru o lunga perioada de timp. In ceea ce priveste tipul de activitate, atunci cea mai potrivita va fi relatiile publice sau organizarea oricaror sarbatori.

Încarnarea voastră actuală ca om a fost ajutată de un spirit feminin alb Naga, prin urmare sunteți cunoscut ca fiul/fiica lui Naga.

Meva 5

Persoana este oarecum ambigua, poate fi buna si rea, precum si corecta si incorecta. Varsta dificila este atinsa la 42 de ani. Au un instinct bun de autoconservare, au si un fizic dezvoltat, corpul face fata bine diferitelor afectiuni. Au o predispozitie la hipertensiune arteriala, tumori, dificultati ale circulatiei sangelui.

Au nevoie de iubire, dar au tendinta de a domina. Desi norocul devine rareori tovaras, ei nu se concentreaza asupra pierderilor. Acestia pot fi dependenti de jocurile de noroc, iar astfel de oameni vor putea sa se realizeze doar in functii de conducere.

În viața ta anterioară, ai fost călugăr sau practicant ascet, apoi ai renăscut fie ca prinț, fie ca rege. Nu aveți legături karmice specifice pentru asistență din partea ființelor din alte lumi. Prin urmare, ești sfătuit să trăiești o viață morală, să urmezi o cale spirituală și să te bazezi pe practica unui Protector Dharma. Dacă te angajezi în aceste acțiuni, vei dobândi multe merite care acționează ca o formă de protecție împotriva negativității, în timp ce, în același timp, vei promova dezvoltarea ta spirituală.

Semnificațiile speciale ale cifrelor care se repetă în ziua ta de naștere. Fiecare spune ceva despre destinul tău

Meva 6

Astfel de personalitati au o intuitie bine dezvoltata, o inclinatie spre leadership si idei inovatoare. Alege obiective inalte, deplasandu-se cu incredere in directia lor. O astfel de persoana se teme de esec, dar este multumita de sine, varsta ideala poate fi de 40 de ani. Difera printr-un fizic subtire si predispus la oboseala rapida, de multe ori crize nervoase. Adesea apar dureri de cap, probleme cu oasele, inima si, de asemenea, plamanii. Intr-o relatie cu un partener, el se poate asculta si domina, stie sa se comporte cu bani pe care ii cheltuieste repede, dar castiga aproape la fel de repede. Norocul insoteste relativ rar o astfel de persoana; ea va deveni un excelent profesor, predicator si chiar negustor. Ai legături karmice atât cu un zeu al războiului, cât și cu un spirit puternic care te va proteja de negativitate și nenorociri atâta timp cât te angajezi în activități virtuoase. Ar trebui să aveți grijă să nu comiteți vreuna dintre cele zece fapte non-virtuoase, în special abateri sexuale, deoarece acest lucru le va alunga pe ambele ființe care te ajută. Ai legături karmice atât cu un zeu al războiului, cât și cu un spirit puternic care te va proteja de negativitate și nenorociri atâta timp cât te angajezi în activități virtuoase. Ar trebui să aveți grijă să nu comiteți vreuna dintre cele zece fapte non-virtuoase, în special abateri sexuale, deoarece acest lucru le va alunga pe ambele ființe care te ajută.