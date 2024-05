Pentru a-ti putea descoperi cariera ideala, trebuie sa-ti cunosti interesele, abilitatile si valorile personale. Descopera 8 pasi concreti pe care ii poti realiza pentru a-ti da seama ce ti-ar placea sa faci pe viitor!

Autoevaluare

Gandeste-te la acele lucruri si activitati care iti aduc implinire si bucurie. Ce anume te pasioneaza? Ce hobby-uri ai? Care sunt lucrurile la care excelezi? Ce abilitati ti-ai dezvoltat pana acum? Ce iti doresti sa realizezi pe plan profesional? Aceste intrebari te vor ajuta sa-ti formezi o idee despre ceea ce iti place, astfel ca ulterior sa poti experimenta anumite domenii.

Exploreaza cat mai mult

Informeaza-te cu privire la anumite domenii care te atrag. Vezi ce implica fiecare job si cum se potriveste acesta cu abilitatile tale. Poti alege chiar sa faci internshipuri si voluntariate, astfel incat sa fii si mai aproape de “actiune”. Experimentand cat mai mult, vei putea intelege daca esti sau nu potrivita pentru un anumit rol.

Teste de evaluare

Exista numeroase resurse online care te pot ajuta, unele dintre cele mai populare in acest domeniu fiind testele de orientare in cariera sau testele de aptitudini. Poti alege chiar sa discuti cu un terapeut care te poate indruma in acest proces. Astfel, poti ajunge sa-ti faci o idee mai clara despre domeniile potrivite pentru tine.

Fii deschisa la schimbare

Tine cont ca procesul prin care iti descoperi cariera ideala este unul continuu si se poate schimba pe masura ce cresti si te dezvolti. Este important sa fii deschis la schimbare si sa-ti reevaluezi deciziile pe masura ce acumulezi informatii. Cariera ideala pentru tine astazi ar putea sa nu fie cea pe care sa ti-o doresti si peste cativa ani.

Analizeaza compatibilitatea cu stilul de viata

Gandeste-te la felul in care iti va influenta viata cariera pe care o alegi. Este important sa alegi o cariera care sa fie compatibila cu valorile si prioritatile tale personale, cum ar fi timpul liber, familia si hobby-urile.

De exemplu, nu poti alege o cariera care sa-ti impuna sa petreci 8 ore exclusiv la birou daca tu esti o persoana dinamica, pasionata de comunicare si de munca pe teren. De asemenea, iti va fi greu sa alegi o cariera care implica ture de noapte daca tu lucrezi cel mai bine in primele ore ale diminetii.

