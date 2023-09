Una dintre muraturile noastre preferate este cea de pepene murat. Gustul dulceag-acrisor-sarat nu se poate compara cu nimic altceva. Mai ales daca ati avut norocul sa prindeti pepeni murati la bunici la butoi, potrivit cartederetete.ro.

Ingrediente

felii de pepene

apa

1 lingura de sare grunjoasa la un litru de apa

2 linguri de otet la un litru de apa

tulpini de marar proaspat

Mod de preparare reteta pepene murat

Se taie pepenele in bucati si se aseaza in borcan.

Se amesteca apa cu sarea si otetul, pana s-a topit sarea.

Se aseaza si tulpinile de marar in borcan si se toarna apa cu sare si otet.

Se acopera cu o farfurie si se tine la soare 4-5 zile.

Se poate consuma sau se poate pune la frigider in containere de plastic sau in borcane. Eu asa imi tin si castravetii peste iarna, primavara ii am tot crocanti.