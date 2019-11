Brad Pitt a înlocuit-o, oficial, pe Angelina Jolie

Aleasă este o colegă de profesie, Alia Shawkat, cu 25 de ani mai tânără ca el, şi alături de care a fost văzut în cel puţin trei ocazii, potrivit Agerpres.



Prima dată cei doi au fost văzuţi împreună la premiera piesei de teatru, "A Play is a Poem" din Los Angeles, în luna septembrie.



În octombrie, ei au vizionat împreună spectacolul "The New One", ocazie cu care au şi pozat împreună pentru fotografi.



Iar în aceeaşi lună au vizitat galeria Wilding Cran, unde activista Meral Melika le-a mulţumit pentru sprijin şi a postat pe contul său imagini alături de cei doi actori.