"Aversul monedei prezintă o compoziție reprezentând un teatru de vară semicircular, un pergament pe care se regăsesc versuri ale lui George Ranetti, inscripția "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "10 LEI", stema României și anul de emisiune "2025". Reversul monedei redă portretul, numele lui Constantin Tănase și anii între care a trăit acesta "1880" și "1945".

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central", notează BNR.

Potrivit băncii centrale, tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare al acesteia este de 620 de lei (fără TVA), inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

"Monedele din argint cu tema 145 de ani de la nașterea lui Constantin Tănase au putere circulatorie pe teritoriul României", precizează BNR.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.