Aperitive de Revelion: 15 idei inedite. Rețete simple cu poze

Aperitive de Revelion. Pregateste ceva diferit pentru masa de Revelion 2020. Musafirii sigur se vor astepta la platouri cu mezeluri, legume si niste piftie. Tocmai de aceea trebuie sa-i surprinzi placut si sa le oferi altceva.

Aperitive de Revelion. 1. Oua umplute cu branza Cheddar

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

12 oua

2 linguri de branza Cheddar rasa

1/2 ceasca de maioneza

1 lingura de mustar

4 felii de bacon

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Fierbe ouale timp de 10-12 minute si toarna apa rece peste ele pana cand ajung la temperatura camerei. Decojeste-le cu grija si taie-le in jumatati.

Intr-o tigaie curata, prajeste baconul pana cand capata o culoare maronie. Scurge-l pe servetele uscate. Indeparteaza galbenusurile si amesteca-le cu maioneza, mustar, branza Cheddar si bucatele marunte de bacon. Umple jumatatile de oua cu acest amestec si raceste-le in frigider timp de cateva ore.

Poti decora ouale umplute cu Cheddar si bacon cu cateva frunze de patrunjel. Acestea se servesc reci, la antreu.

Aperitive de Revelion. 2. Carnaciori la cuptor

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

cca 70 gr zahar brun

450 gr bacon, taiat felii

cateva bucatele de carnaciori afumati

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Incinge cuptorul la 170 de grade Celsius. Inveleste fiecare carnacior in cate o felie de bacon, prinde-o cu o scobitoare si pune-o intr-o tava tapetata cu hartie de copt. Inainte de a baga totul in cuptor, presara niste zahar peste preparat. Dupa 30-40 de minute, gustarea este gata.

Aperitive de Revelion. 3. Pateuri cu carne

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

2 foi de placinta

2 linguri de unt

2 linguri de faina

1 lingutita de sare kosher

3/4 cani de lapte integral

1/4 lingurita de piper negru macinat

1 piept de pui rotisat

1/4 cana de parmezan ras

1 cana de buchetele de broccoli taiate marunt

1 ou

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Topeste untul intr-o cratita la temperatura medie, adauga faina si amesteca mixul timp de 1-2 minute. Adauga treptat laptele si continua sa amesteci si sa fierbi compozitia timp de 6 minute. Indeparteaza cratita de pe foc si incorporeaza sarea, piperul, parmesanul, pieptul de pui taiat marunt si bucatelele de broccoli, pe care le-ai pregatit dinainte intr-un vas cu aburi.

Decupeaza foile de placinta astfel incat sa le poti aseza in forme de briose si sa ai si "capace" pentru fiecare. Unge o tava compartimentata special pentru briose si tapeteaz-o cu faina. Asaza foile de placinta in fiecare compartiment, umple-le cu amestecul de pui si broccoli si acopera-le cu alte foi de placinta.

Bate oul cu o lingura de apa intr-un bol mic, cu ajutorul unei furculite si unge mini-pateurile cu amestecul obtinut. Coace-le in cuptorul preincalzit la 180 de grade timp de 15-20 de minute, pana cand se rumenesc.

Aperitive de Revelion. 4. Ciuperci umplute cu parmezan

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

aproximativ 20 ciuperci champignon, mari (proaspete)

2 cepe albe, tocate marunt

4 catei de usturoi, tocati marunt

o legatura de marar

o legatura de patrunjel

100 g parmezan ras

2 linguri ulei de masline

sare

piper negru, proaspat macinat

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Se curata ciupercile, se spala bine si se desfac piciorusele. Palariile se lasa intr-un castron cu apa pana la utilizare, iar picioarele acestora se toaca marunt. Intr-o tigaie se adauga uleiul, ceapa, usturoiul si picioarele ciupercilor si se calesc impreuna, pana cand se inmoaie si zeama lasata de acesea se evapora. Cand sunt gata se asezoneaza cu sare si piper dupa gust si se lasa la racit aproximativ 15 minute.

Intre timp se toaca marunt mararul si patrunjelul. Se adauga peste compozitia preparata anterior si se amesteca bine. Se unge o tava incapatoare cu ulei. Se scurg palariile de apa si se aseaza in tava. Se presara deasupra sare si piper, apoi se umple fiecare ciuperca cu compoziti de mai sus.

Se adauga tava la cuptorul preincalzit la 180oC, timp de 30 minunte. Cand sunt aproape gata se scoate tava si se presara parmezanul peste ciuperci. Se adauga iar la cuptor pana cand parmezanul se topeste si incepe sa se rumeneasca.

Sfat: Pentru a verifica daca ciupercile s-au copt, se inteapa marginea acestora cu o furculita. Daca furculita intra usor in ele inseamna ca sunt gata.

Se servesc ca atare, cu paine proaspat preparata in casa, sau pot fi servite ca garnitura pentru fripturi.

Aperitive de Revelion. 5. Rulou cu somon si crema de branza

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

1 pachet de crema de branza

1 lingura marar proaspat si tocat sau o lingurita de marar uscar

4 foi de tortilla

un somon afumat, taiat fin

16 frunze de spanac

16 felii de ardei gras rosu

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Amesteca mararul cu crema de branza. Pune cate 50 gr din compozitie pe fiecare tortilla, apoi cate un sfert din somon. Acopera cu 3-4 frunze de spanac si 4 felii de ardei rosu. Ruleaza foile de tortilla, strangandu-le tare, si inveleste-le in folie alimentara. Baga-le in frigider pentru cel putin 2 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, inainte de servire.

Aperitive de Revelion. 6. Frigarui cu piept de pui

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

4 buc. piept de pui fara os si piele, taiat cubulete

450 gr bacon feliat

cca 100 gr sos de barbecue

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Incinge cuptorul la 130 de grade Celsius. Inveleste fiecare cub de carne in cate o felie de bacon, prinde-l cu o scobitoare sau betisor de frigarui si cufunda in sosul de barbecue. Baga frigaruile in cuptor. Dupa 20 de minute scoate tava, toarna sos barbue peste frigarui si baga-le inapoi in cuptor, tot pentru 20 de minute.

Aperitive de Revelion. 7. Aperitiv usor cu paste tortellini

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

tortellini cu aroma de branza (gatite conform instructiunilor de pe ambalaj)

dressing italian

cateva rosii cherry

cateva masine fara samburi

branza taiata cubulete

6 betisoare de frigarui

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Pune tortellini in dressing si baga vasul in frigider peste noapte. A doua zi infige in frigarui pastele, maslinele, rosiile injumatatite si branza. Poti adauga si alte ingrediente, dupa preferinte.

Aperitive de Revelion. 8. Mini-lasagna cu ciuperci si mozzarella

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

340 gr carne tocata de curcan

1/4 lingurita sare

1/4 lingurita piper

230 gr ceapa tocata

100 gr ciuperci tocate

2 catei de usturoi zdrobiti

cca 400 gr sos de tomate

3 lingurite oregano uscat

1/2 lingurita busuioc uscat

cca 350 gr branza ricotta semi-degresata

cca 350 gr branza mozzarella data pe razatoare

24 bucatele de aluat

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Incinge cuptorul la 170 de grade Celsius. Pune o tigaie la foc mediu, iar dupa ce s-a infierbantat, pune in ea sarea, piperul, carnea, ciupercile si ceapa. Amesteca in compozitie in jur de 10 minute, pana cand carnea e gatita, dupa care pune usturoiul si amesteca inca 30 de secunde. Adauga sosul de tomate si 2 lingurite de oregano. Lasa sa fiarba la foc mic in jur de 10 minute, dupa care indeparteaza de foc. Intr-un bol mare amesteca branza ricotta cu sare si ptin piper, busuioc si restul de oregano. Lasa deoparte.

Pulverizeaza spray de gatit in hartiile de briose, pune-le in forma speciala, apoi pune cate o foaie de aluat in fiecare, umple pe jumatate cu ricotta si jumatate cu carne. Urmeaza alte foi de aluat, ricotta pe fiecare, apoi putin sos de tomate (daca ti-a mai ramas) si mozzarella. Da la cuptor pentru 10 minute sau pana cand branza s-a topit de tot.

Aperitive de Revelion. 9. Foietaj cu masline si lapte

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

350 gr aluat foietaj

15 masline verzi umplute cu ardei

1 galbenus

1 lingura lapte

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Intinde aluatul de foietaj intr-un dreptunghi (32x15cm) cu o grosime de 3mm. Taie-l pe lungime in doua bucati de 18 si 14 cm. Pune-le la rece timp de 10 minute. Aseaza bucata mai mica de aluat pe o tava presarata cu faina. Aseaza pe ea, pe latura de 14 cm, 5 masline cap la cap, pornind de la 1.5cm de margine.

Formeaza inca doua randuri (la 2cm distanta unul de celalalt) cu restul maslinelor. Unge toata suprafata aluatului in jurul maslinelor cu galbenusul batut cu lapte. Acopera cu cealalta foaie de aluat si preseaza usor pe toata suprafata astfel incat sa lipesti bine in jurul maslinelor. Pune totul la frigider timp de 20 minute.

Incinge cuptorul la 200C/ gaz treapta 6. Niveleaza marginile aluatului, apoi taie fasii pe lungime, astfel incat sa ramana maslinele in sectiune. Aseaza foietajele pe o tava cu hartie de copt si coace-le timp de 5-6 minute. Scoate-le pe un gratar sa se raceasca.

Aperitive de Revelion. 10. Sandvis cu somon si hrean

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

250 g somon afumat rupt fasii

100 g crema de branza

2 lingurite hrean ras

ierburi aromate

4 felii paine de secara

ou fiert

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Amesteca crema de branza cu hreanul si intinde-o pe feliile de paine prajita. Adauga fasii de somon si ierburi aromate si ou. Serveste cu felii de lamaie.

Aperitive de Revelion. 11. Briose cu carne, branza si ceapa

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

400 gr carne de vita, tocata

1/3 cana branza Cheddar rasa

1/2 cana sos barbeque

1 pachet aluat de placinta sau aluat foetaj

2 linguri ceapa tocata foarte marunt

piper

sare

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Preincalzeste cuptorul la 180oC. Unge cu unt sau ulei o tava pentru briose. Intr-o tigaie incapatoare pune carnea de vita si gateste-o pana devine maronie. Adauga ceapa si sosul barbeque si mai las-o cateva minute pe foc. Asezoneaza totul cu sare si piper, dupa gust.

Tapeteaza cu aluat fiecare forma de briose si adauga o lingurita din compozitia de carne in fiecare briosa. Adauga tava la cuptor pentru 12 minute. Presara apoi branza Cheddar peste briose si adauga totul la cuptor pentru inca 3 minute, sau pana cand aluatul este copt.

Scoate tava din cuptor si lasa briosele sa se "odihneasca" timp de 5 minute. Scoate-le apoi pe un platou si serveste-le imediat. Le poti servi atat ca aperitiv daca ai musafiri, cat si ca fel principal.

Aperitive de Revelion. 12. Bezele din branza cu busuioc

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

60 g branza Gruyere rasa

60 g faina

2 oua

¼ lingurita sare

2 linguri cu parmezan ras

60 g unt

120 ml apa

½ lingurita cu busuioc uscat

boia de ardei (dulce sau iute, dupa gust)

praf de usturoi

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Pune pe foc apa cu untul, busuiocul, un praf de usturoi si unul de boia si lasa sa se infierbante. Pune faina dintr-o data si amesteca vartos. Tine pe foc pana compozitia se despinde de pe peretii vasului, apoi da deoparte. Lasa 5 minute si incorporeaza, pe rand, ouale, amestecand foarte bine dupa fiecare, apoi branza Gruyere. Umple un cornet de patiserie cu aceasta compozitie si formeaza bezele pe tava tapetata cu hartie de copt, lasand spatiu intre ele.

Presara deasupra parmezan si coace-le la foc mai mare 10 minute, apoi redu flacara si mai lasa-le 10-12 minute sau pana capata bezelele de branza o culoare aurie si apetisanta. Scoate-le si lasa-le 3-4 minute, apoi serveste-le fierbinti.

Aperitive de Revelion. 13. Mini tarte cu telemea

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

Pentru blat:

1 ou

300 gr de faina

150 gr de unt

O lingura cu varf de parmezan ras

2-3 linguri de smantana lichida

sare

cimbru uscat

Pentru umplutura:

250 gr de smantana

2 legaturi de ceapa verde

2 catei de usturoi

o lingurita de mustar de foarte buna calitate

2 linguri de ulei

100 gr nuci

2 oua

200 gr de branza sarata (telemea uscata)

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Untul si faina pentru blat se amesteca cu mana. In aluatul nisipos se pune parmezanul, cimbul, sarea si oul. Se amesteca bine si se adauga smantana. Se framanta putin aluatul si se lasa la rece 30 de minute. Din aluat se intinde foaie care se pune in formele de mini tarte sau intr-o forma clasica de tarta. Ceapa verde tocata marunt se caleste cateva minute in ulei incins. Adauga usturoiul maruntit si caleste inca doua minute. Da deoparte.

Cand ceapa s-a racit bine se adauga mustarul si smantana. Amesteca bine. Adauga branza maruntita cu furculita sau data prin razatoare. Bate ouale si adauga-le in compozitia de branza. Omogenizeaza bine. Pune nucsoara macinata si piper. Striveste cu sucitorul nucile pana se maruntesc cat sa ajunga la dimeniunea boabelor de mazare. Pune nucile in amestecul pentru umplutura si pune crema in gaoacele de aluat.

Coace aceste mini tarte cu branza, nuci si ceapa verde, in cuptorul bine incalzit, la foc moale pentru 25-30 de minute. In varianta de mini tarte cu branza, nuci si ceapa verde se fac repede, dar intr-o tava clasica coacerea dureaza cu circa 10-15 minute mai mult. Aceste mini tarte cu branza, nuci si ceapa verde sunt la fel de bune si reci si calde.

Aperitive de Revelion. 14. Rulouri cu spanac si branza

Aperitive de Revelion. Ingrediente

1 un pachet de foi pentru lasagna

spanac tocat (decongelat si bine scus)

branza ricotta

cca 100 gr parmezan

1 ou

1/2 lingurita usturoi zdrobit

1/2 lingurita amestec italian

sos pentru pizza

cca 230 gr mozzarella rasa

piper

sare

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Incige cuptorul la 176 grade Celesiu. Amesteca spanacul cu ricotta, parmezan, ou, usturoi si mix italian. Potriveste de piper si sare.

Sterge foile de lasagna cu prosoape absorbante de bucatarie, apoi intinde-le pe foi pergament. Injumatateste-le pe latime. Pune pe fiecare cate 2-3 linguri din mixul cu ricotta, apoi ruleaza-le astfel incat sa ajungi in partea in care nu este umplutura.

Taie apoi fiecare foaie in doua si pune rulourile intr-o tava gresata. Acopera-le cu sosul pentru pizza si cu mozzarella. La final pune o folie peste tava si bag-o in cuptor pentru 18-20 de minute sau pana cand branza s-a topit. Serveste rulourile calde.

Aperitive de Revelion. 15. Chiftelute de somon la cuptor

Aperitive de Revelion. Ingrediente:

300 gr file de somon

1 ou

2 catei usturoi

1 lingura sos soia

1 lingura pesmet

2 linguri ulei de masline

cateva fire ceapa verde

cateva fire patrunjel verde

sare, piper

Aperitive de Revelion. Mod de preparare:

Mai intai desfacem pielea de pe file daca aceasta exista apoi taiem fileul in bucati mai mici si le punem in vasul robotului de bucatarie. Pornim robotul si maruntim carnea de somon. Nu il mixam mult fiindca se va face pasta.

Adaugam oul, usturoiul pisat, sarea, piperul, sosul de soia, ceapa si patrunjelul tocate marunt. Sare nu puneti foarte multa fiindca si sosul de soia este sarat. Amestecam pana obtinem o compozitie omogena.

Cu mainile unse cu putin ulei de masline modelam chiftelutele si le asezam in tava tapetata cu hartie de copt. Nu le faceti foarte mari fiindca vor ramane crude la mijloc.